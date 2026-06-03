Madres de Fradelo reclaman recuperar el autobús escolar

Medio kilómetro a pie y con un importante desnivel positivo es el recorrido que, según critican sus familias, tendrían que realizar cada día Gara y Xulia, de tres años, para acceder al transporte escolar. A esta situación se suma, según explican, la necesidad de esperar en una carretera secundaria con escasa visibilidad y junto a una marquesina inadecuada para su uso, circunstancias que “afectan a la seguridad de las menores”.

Meses de recogida de firmas y diversas solicitudes dirigidas a la Dirección Xeral de Mobilidade y a la Consellería de Educación no han permitido, por el momento, recuperar el servicio de transporte escolar que históricamente prestaba servicio en Fradelo, una aldea situada a cinco kilómetros de Viana do Bolo y donde residen las dos niñas.

La localidad, que cuenta con una veintena de habitantes, dejó de disponer de transporte escolar hace 17 años debido a la ausencia de menores que necesitaran utilizarlo. Según explican las familias, durante décadas el autobús escolar accedía hasta el núcleo de población para recoger a los alumnos. Actualmente, la parada más cercana se encuentra fuera de la aldea, lo que obliga a desplazarse hasta ella. Las madres señalan que el trayecto discurre por una zona con escasa iluminación y que las condiciones meteorológicas habituales durante el invierno pueden dificultar aún más el recorrido.

Ante esta situación, Belén y Ruth Rodríguez han optado durante este curso por trasladar diariamente a las menores en sus vehículos particulares. Ambas aseguran que esta decisión ha tenido repercusiones en su organización laboral y familiar. Belén afirma haber tenido que reorganizar su jornada de trabajo, mientras que Ruth señala que solicitó una excedencia para poder atender las necesidades de su hija.

Las familias indican que no han utilizado el transporte escolar porque consideran que las condiciones actuales no ofrecen suficientes garantías para niñas de tan corta edad. Asimismo, recuerdan que la parada “se encontraba anteriormente dentro del propio pueblo” y sostienen que han realizado diversas gestiones para intentar recuperarla.

La preocupación se extiende también al próximo curso. Belén, madre además de otro niño que iniciará próximamente su etapa educativa, asegura que aún no ha formalizado la matriculación y que “si la situación continúa siendo esta, me plantearé no matricularlos”.

Según manifiestan, la cuestión trasciende la ubicación de una parada de autobús y está relacionada con la posibilidad de que los niños puedan crecer y estudiar en el entorno rural en igualdad de condiciones.

Por esta razón, confían en que antes del inicio del próximo curso, las administraciones competentes estudien alternativas que permitan dar respuesta a su demanda y garantizar el acceso al colegio en condiciones de seguridad.

La Xunta señala que esta parada sólo se usó en ocho ocasiones en 2025 Desde la Xunta afirman que la parada de Fradelo “fue solicitada y denegada por encontrarse a 350 metros de la actual”. Destacan además que una “parada integrada está vinculada al uso efectivo por parte del alumnado con pleno derecho al transporte, y la ausencia continuada de dicho uso puede dar lugar a la revisión de su consideración dentro del sistema integrado. En este caso, consta que el alumnado no estaba haciendo uso del servicio y que la parada sólo se utilizó en ocho ocasiones durante el último cuatrimestre del año pasado y, en ningún caso, como parada integrada para transporte escolar”. Por ello, “se acordó no llevar a cabo la modificación solicitada” por los vecinos de Fradelo.