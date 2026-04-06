Vilariño de Conso revive su tradición entre memoria, versos y orgullo
RETRANCA GALLEGA
La fuliada reinó en las tierras del Invernadoiro congregando a cientos de vecinos y visitantes en Vilariño de Conso
Vilariño de Conso se rindió este fin de semana a los versos, la sátira y la retranca con la recuperación de la histórica fuliada de 1995, escrita por Vicente Losada y Pepe Pérez.
A las 12:00 horas, el fulión, acompañado por los boteiros, iniciaba la tradicional ronda hasta el Pabellón Municipal, marcando el preludio de una representación teatral en verso que repasa, con humor y agudeza, los acontecimientos más recientes.
La sátira se erigió como el eje fundamental de un espectáculo que congregó a cientos de asistentes, tanto del propio municipio como de localidades vecinas. Nadie quiso perderse el regreso de la fuliada a las tierras del Invernadoiro, una tradición profundamente arraigada que despierta un intenso sentimiento de pertenencia.
Este evento volvió a convertirse en una auténtica válvula de escape colectiva, donde el humor, la crítica social y la retranca gallega se entrelazan con el sonido de bombos y guadañas, creando una atmósfera única.
Entre las temáticas abordadas destacaron las distintas formas del amor, tratadas desde una perspectiva irónica y cercana, en sintonía con el carácter festivo y reivindicativo de la celebración. También se puso el foco en la crisis del sector primario en el entorno rural, visibilizando las dificultades del día a día que afrontan ganaderos y agricultores para salir adelante, así como el impacto de los macroproyectos impulsados por grandes empresas en estas zonas. Todo ello acompañado de una crítica a la pasividad de los responsables políticos ante estas problemáticas.
Aplausos y risas fueron los protagonistas entre un público que cayó completamente rendido a los 25 vecinos que debutaron como actores y que fueron también responsables de la creación de algunos versos.
Con una emotiva despedida, se quiso rendir homenaje a Vicente Losada y Pepe Pérez, así como demostrar que las tradiciones que se aman nunca mueren.
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