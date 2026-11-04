Acusado de realizar tocamientos a su inquilina cuando iba a cobrar una deuda en Xinzo

La Plaza 1 de la Sección Penal juzgará el próximo 27 de abril de 2027 a un hombre acusado de agredir sexualmente a su inquilina. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron sobre las 10,00 horas del 20 de noviembre de 2023 en la vivienda arrendada en Xinzo de Limia.

El acusado, según esa versión, acudió al inmueble para tratar el impago de unos recibos y, en el transcurso de la conversación, se abalanzó sobre la víctima con ánimo libidinoso e intentó tocarle los pechos. Tras refugiarse la mujer en el dormitorio para intentar grabar lo sucedido con su teléfono móvil, el varón la siguió, la abordó sobre la cama, le retiró el pijama, se bajó los pantalones y le realizó diversos tocamientos rozando sus genitales contra ella.

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El Ministerio Público tipifica los hechos como un delito de agresión sexual y solicita para el acusado una pena de dos años de prisión, un año de libertad vigilada, inhabilitación especial para actividades con menores durante dos años más que la pena de cárcel y el pago de una indemnización de 1.000 euros por daños morales, además de las costas procesales.

El inculpado no reconoce los hechos y ayer no hubo conformidad en la audiencia preliminar.