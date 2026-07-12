MOVILIDADE SOSTIBLE
A bicicleta quere ser protagonista en Xinzo de Limia
MOVILIDADE SOSTIBLE
O Concello de Xinzo de Limia, a través da Concellería de Cultura, vén de poñer en marcha unha iniciativa cidadá mediante a instalación de dez paneis fotográficos nas rúas da vila. O traballo, maquetado por Amphilocos, amosa imaxes históricas dos anos corenta e cincuenta xunto a citas de pensadores e de escritores internacionais para convidar á reflexión sobre este medio de transporte.
A exposición sitúa a bicicleta como protagonista na Limia, lembrando unha época na que era unha ferramenta de traballo, de comunicación e de progreso para comerciantes, obreiros, estudantes e mestres. A mostra recolle a idea da sufragista Susan B. Anthony para indicar que a bicicleta contribuíu á emancipación das mulleres, ao permitir o desprazamento con autonomía e o acceso ao ensino, ao traballo e á vida social con independencia, rompendo limitacións históricas de mobilidade.
Os textos da iniciativa exemplifican o uso local co caso dunha nai que, traballando de mestra con vinte e tres anos, ía a diario en bicicleta dende Xinzo ata a escola de Laroá, nun tempo de comunicacións difíciles. Tamén se cita o caso dun pai que viaxaba todos os días dende Vilasana ata o seu comercio no centro da localidade.
A campaña sinala que o uso actual da bicicleta xera a redución de emisións contaminantes, a baixada do tráfico e a diminución do ruído urbano. Ademais, constitúe unha actividade física con beneficios directos para o sistema cardiovascular, para a saúde mental e para o benestar xeral da cidadanía.
O proxecto coincide coas obras de humanización da travesía de Xinzo de Limia, que dotaron á vila de máis de tres quilómetros de carril bici. A administración aproveita a construción desta infraestrutura e a orografía chaira da bisbarra para convidar á veciñanza á recuperación deste vehículo no municipio. A iniciativa busca que a cidadanía desempoe as vellas bicicletas gardadas nos faiados, nos garaxes e nas adegas, ou faga a adquisición de vehículos modernos.
Con cada panel, as rúas convértense nun espazo expositivo aberto para establecer unha ponte entre o pasado e o presente, recordando unha sociedade que avanzaba a golpe de pedal e promovendo un modelo respectuoso co medio ambiente.
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