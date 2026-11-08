El IV Patapas de Xinzo de Limia será en el puente de diciembre

El Concello de Xinzo de Limia ha abierto el plazo de inscripción para todos los establecimientos hosteleros que deseen participar en el IV Patapas 2026, el concurso gastronómico de A Limia.

La administración busca consolidar este evento como la gran cita culinaria de la comarca, otorgando el protagonismo a su producto estrella, la patata. Esta iniciativa pretende aumentar el número de locales inscritos, impulsando la creatividad en los fogones y la dinamización económica de la villa a través de una estrecha colaboración entre el tejido empresarial y el Concello.

Fechas

Las fechas de esta cuarta edición quedaron fijadas durante la última reunión organizativa que el gobierno local mantuvo con los profesionales de la hostelería. De este modo, la esperada ruta se desarrollará de forma ininterrumpida desde el jueves 3 hasta el martes 8 de diciembre, coincidiendo estratégicamente con los días festivos del puente.

Durante las jornadas del certamen, los clientes podrán degustar las distintas propuestas culinarias por un precio de 2,50 euros por cada pincho. Además, el público que participe activamente completando la ruta optará a un total de 3.000 euros en premios. Los negocios interesados en participar tienen hasta el domingo 15 de noviembre para apuntarse.