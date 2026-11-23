La Igrexa Vella de Xinzo de Limia albergó ayer domingo la clausura oficial del II Festival Santa Icía. A las 17,00 horas, el recinto acogió un gran concierto coral que puso el punto final a tres jornadas organizadas por la Agrupación Musical da Limia y el Concello para honrar a la patrona de la música.

El recital dominical congregó a las principales voces de la comarca, evidenciando la enorme amplitud del tejido musical local. Los asistentes disfrutaron de cuatro agrupaciones representativas: la Coral de la Escola de Música de Trasmiras, el Coro del Conservatorio Profesional de Música de Xinzo de Limia, el Coro Aimil y la Coral Santa Mariña. La participación del coro del conservatorio destacó al aportar un estilo diferente a la hora de concebir la música coral, enriqueciendo así una velada que despidió esta edición del certamen.

Con esta actuación, Xinzo de Limia cerró un intenso fin de semana festivo que arrancó el pasado viernes en la Igrexa Nova. Esta jornada inaugural ofreció, desde las 19,45 horas, el Concerto Intercentros, protagonizado por los alumnos del Conservatorio Profesional de Música, de la Escola Municipal de Gaitas e Percusión y de la Escola de Música da Limia.

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Por su parte, la programación del sábado combinó los actos religiosos con los festivos. A las 19,00 horas, la Coral Santa Mariña cantó una misa en la Igrexa Nova, paso previo al tributo al compositor alemán Hans Zimmer que la Agrupación Musical da Limia brindó a las 19,45 horas. La celebración prosiguió a las 22,00 horas con la tradicional cena de Santa Icía. Ya a medianoche, la Praza de Oriente acogió la presentación de la Charanga Barullo, la antesala perfecta al acto coral dominical.