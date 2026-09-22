El Museo Galego do Entroido no tiene fecha de reapertura

El Museo Galego do Entroido constituye el principal referente para conservar el legado patrimonial de esta celebración tradicional, declarada bien de interés cultural (BIC) por la Xunta de Galicia el 3 de marzo de 2025. Ubicado en el Concello de Xinzo de Limia, el recinto clausuró las instalaciones a principios de agosto de 2026 finalizando un contrato establecido a comienzos de año para permitir la operatividad ininterrumpida desde mediados de febrero.

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A lo largo de su último semestre abierto al público, los registros contabilizaron un total de dos mil cuatrocientas cuarenta y una entradas despachadas reflejando una demanda constante impulsada por el sector estudiantil y los grupos organizados. Carlos Martínez, trabajador del centro cultural, destaca la gran afluencia lograda abriendo apenas cuatro días semanales, añadiendo que “pódoche dicir que este ano, no que é o mes de Entroido, batéronse todos os récords”.

Los balances internos evidencian el éxito de la campaña desarrollada durante el ejercicio de 2025, alcanzando casi las tres mil visitas concentradas exclusivamente durante el mes de Entroido, unas fechas en las que este año estuvo parcialmente cerrado. Martínez insiste reclamando soluciones definitivas detallando que “se consolide e haxa unha estabilidade na apertura do museo”.

Un informe municipal redactado detalla deficiencias estructurales en el inmueble, alertando sobre el deterioro de la cubierta y la falta de climatización idónea para proteger las piezas expuestas, así como de nuevos sistemas de audio y vídeo, entre otras mejoras de seguridad. Para paliar las citadas carencias materiales, la Deputación de Ourense aprobó esta misma semana en su junta de Gobierno una partida de 100.000 euros.

El edificio dependiente de la entidad provincial afronta una clausura sin tener ninguna previsión a corto plazo para retomar la normalidad mientras continúan paradas las negociaciones orientadas a firmar un convenio tripartito -entre el Concello, la Diputación y la Xunta de Galicia- para garantizar un servicio operativo.

Controversia política

El futuro del recinto generó un intenso debate político municipal en abril de 2026 tras trascender la aprobación de la dotación económica provincial y la posterior petición del Bloque Nacionalista Galego orientada a desviar los fondos del mantenimiento museístico hacia obras de mejora integral en el polideportivo. El portavoz de la formación, Camilo Vila, defendió la iniciativa calificándola como una demanda justa y urgente para eliminar las barreras arquitectónicas que discriminan a las personas con movilidad reducida, exigiendo priorizar la plena accesibilidad frente a las reformas de equipamientos clausurados.

La polémica solicitud encontró la férrea oposición del edil de Cultura, Carlos Gómez, acusando al grupo de mantener una actitud puramente oportunista que pone en grave peligro la viabilidad jurídica de un proyecto estratégico de vital importancia para proteger el Entroido. Gómez advirtió mediante un comunicado oficial que retirar la financiación supone incumplir directamente el pacto de cesión firmado con la administración provincial de manera indefinida, instando a los nacionalistas a buscar vías alternativas para acondicionar el pabellón sin desmantelar económicamente el principal activo cultural del municipio.