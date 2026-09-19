Xinzo ofrece un curso de inclusión cultural y acogida

Este jueves comenzó en Xinzo de Limia el curso “Participación, educación e inclusión en la sociedad de acogida”. A la sesión inaugural asistieron el concejal de Educación, Carlos Gómez; el coordinador académico del curso, Alexandre Sotelino (del grupo de investigación GI Esculca de la Universidad de Santiago de Compostela), y el coordinador técnico, Xosé Losada (de la Oficina de Educación, Inmigración y Desarrollo del Concello de Xinzo de Limia).

Presencial y virtual

Las clases se desarrollarán durante el próximo mes -principalmente los fines de semana, hasta el domingo 10 de octubre- y combinarán tanto sesiones presenciales como virtuales.

El programa de este curso para la inclusión cultural se estructura en cuatro módulos que abordan la escuela como espacio de conexión con las familias y la comunidad; la relación entre la administración pública y la sociedad civil; la comunidad como agente educativo para la inclusión social; y las vías de inclusión a través del deporte, la igualdad y las actividades de ocio comunitario.

Los alumnos que completen el curso recibirán un certificado de aprovechamiento. Organizada por el Concello de Xinzo de Limia en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela, la actividad está cofinanciada por la Unión Europea y cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia.