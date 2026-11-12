Nuevas señales de velocidad desconciertan a los limiaos

La cuestión de la velocidad en la carretera es un debate constante entre los vecinos de A Limia. Carreteras llanas, rectas interminables y limitaciones que, de forma habitual, no se respetan.

Durante las últimas jornadas han aparecido a lo largo de diferentes carreteras provinciales limitaciones de velocidad acompañadas de señalización de paso de fauna salvaje iluminada. En algunos de estos tramos la diferencia no es tan notable, pero en la OU-1117 y la OU-1101, dos de las arterias que unen Xinzo de Limia con Vilar de Barrio, la nueva realidad ha suscitado repetidas quejas.

Estas vías contaban con un límite de velocidad de 70 km/h en la mayoría de su recorrido, una cifra que ya muchos consideraban que podría ampliarse por la morfología de la calzada.

El motivo de estas limitaciones es claro: identificar y señalizar los Tramos de Concentración de Atropellos de Animales (TCAA). La instrucción define como TCAA aquellos tramos que registran un Índice Puntual de Accidentes medio igual o superior a dos atropellos por kilómetro y año a lo largo de un quinquenio, utilizando los datos oficiales de la DGT, localizando 16 tramos de riesgo en toda la provincia que suman 26,2 kilómetros, donde se concentran el 19% de los atropellos.

Estudio de la Diputación

El análisis llevado a cabo por la Diputación de Ourense determinó que el 60% de las señales de peligro actuales no diferenciaban tramos concretos, y que los ensayos realizados con repelentes olfativos e inhibidores acústicos no mostraron una eficacia medible en la reducción de siniestros. Y aquí aparecen estas nuevas señales y limitaciones: a partir de ahora, los tramos clasificados como TCAA contarán con señalización específica reglamentaria: señales P-24 (“Paso de animales en libertad”) equipadas con focos destellantes solares o de batería, paneles complementarios indicando la longitud del tramo y limitaciones de velocidad adaptadas a la vía.

Ante esta nueva situación y la queja de sus vecinos, el Concello de Vilar de Barrio elevó una petición a la Diputación provincial para eliminar la limitación de velocidad en al menos tres de los tramos de la carretera OU-1101 -con la petición de mantener la señalización luminosa- al “incrementar o risco de alcance durante as horas nocturnas e reducir a utilidade efectiva da VÍA” al ser la única de todo el Concello que enlaza con la A-52.

El centro de Xinzo también reduce su límite de velocidad

Además de los nuevos límites de velocidad en diferentes tramos de las carreteras antelanas, la capital comarcal también ha reducido la marcha de su tráfico. Desde la renovación de la N-525, la carretera que atraviesa el corazón de Xinzo de Limia y sirve de avenidas principales está señalizada a 20 km/h.

La señal a la entrada de Xinzo de Limia.

Tras levantar la plataforma por la que ahora circulan los coches, la normativa de la Dirección General de Tráfico obliga a reducir la velocidad de los 30 km/h de los que disfrutaba antes. Aunque algunos vecinos han manifestado su malestar por una diferencia mínima en la velocidad, el reciente atropello en este mismo tramo dejó en evidencia la necesidad de controlar la velocidad en una carretera llena de pasos de cebra.