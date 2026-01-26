La ourensana Ana Belén Martínez se corona como la mejor productora de patata

Los Premios Nacionales de la Patata han otorgado el galardón a la Mejor Productora del Año a una vecina de Ourense, la limiá Ana Belén Martínez. La localidad de Medina del Campo fue la responsable de acoger esta gala, una cita en la que Xinzo de Limia volvió a demostrar su liderazgo en el sector.

Asimismo, se cumple por segundo año consecutivo que una mujer de este municipio ourensano logre este galardón en los premios nacionales. Este reconocimiento a Ana Belén tuvo un marcado carácter local, ya que el premio fue entregado por otro vecino de Xinzo y destacado empresario del sector, Francisco Paz.

Por su parte, el alcalde de Xinzo, Amador Díaz, participó activamente en la ceremonia haciendo entrega del premio correspondiente al país convidado en esta edición, Portugal. La gala contó con una notable presencia institucional y cultural de la villa, con la participación del concejal Carlos Gómez y la actuación especial de la Banda de Gaitas de Xinzo, que puso la nota musical en un evento que reunió a los principales referentes del sector patateiro de todo el país.