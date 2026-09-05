La patata reina en Xinzo como antesala del inicio de Alimagro

Xinzo vivió ayer una intensa jornada previa al arranque de Alimagro, la VII Feira do Agro que combina la exhibición de maquinaria agrícola con la promoción del cultivo de la patata. El evento más destacado fue la II Cata Nacional de Patatas en el pabellón municipal, un concurso en que compitieron a ciegas nueve variedades de distintos puntos de España en tres elaboraciones diferentes (frita, cocida y en tortilla), entre las que destacaron las gallegas donata, kennebec y agria.

El certamen contó con la presencia de la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, así como del director de Agacal, Martín Alemparte. Gómez reafirmó el compromiso de la Xunta con los productores, la modernización de las explotaciones y la labor de la IXP Pataca de Galicia, destacando el papel de la comarca como territorio de referencia en el sector.

Participantes en la degustación de patatas. | José Paz

La jornada se completó con la asamblea de la Asociación Pueblos Productores de Patata en el salón de plenos, en la que se analizaron los retos comunes del cultivo y vías de colaboración entre municipios. Asimismo, el pabellón acogió un taller de cocina infantil, una propuesta enfocada a acercar los productos de la tierra a jóvenes de entre 5 y 14 años, y concienciar sobre el origen de los alimentos.

Tras esta antesala, Alimagro arranca esta mañana con el estreno de Demoalimagro, la primera demostración de maquinaria agrícola en campo real que se desarrollará en las fincas del Inorde. A continuación, será la inauguración y abrirá el recinto ferial, amenizada por la Agrupación Musical da Limia. El resto del día habrá talleres infantiles y, ya por la tarde, el público podrá degustar la tradicional tortilla de patata gigante.