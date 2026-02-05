El Seprona investiga el "asesinato" de un perro "a sangre fría" en Baronzás, Xinzo

El perro con signos de maltrato en Baronzás. En la segunda foto se puede apreciar el alambre al que estaba amarrado.

El pasado domingo, 1 de febrero, la asociación Da Rúa interpuso una denuncia ante la Guardia Civil por maltrato animal tras encontrar el cuerpo sin vida de un perro con un fuerte golpe en la cabeza y atado por un cable de metal.

El suceso tuvo lugar en la localidad de Baronzás, pegada a Xinzo de Limia. Desde la asociación explican que hacía unas semanas que recibieran el aviso de que había un perro suelto por la zona, y pese a no tener la obligación de recoger animales, se acercó una voluntaria. No logró ver al animal, pero si hablar con los vecinos que le contaron que llevaban un tiempo alimentándolo. Los vecinos explicaron que era un perro esquivo y no dejaba a nadie acercarse.

El día de los hechos, una vecina llamó a la asociación para informar de el animal estaba atrapado entre dos fincas, aún vivo y sin aparentes signos de violencia. "No tempo que tardou en chegar unha das voluntarias -unos 25 minutos- o can xa estaba morto", afirman.

"A compañeira ao chegar viu ao cadelo atrapado cun cable de metal, enganchado á altura da cadeira", explican, apuntando a que posiblemente el cable estuviera en el cuello y que al intentar escaparse el animal, se le enganchó en la cintura. "Ao velo, pensou que estaba inconsciente, pero ao movelo deuse de conta do golpe brutal que tiña na cabeza", aclaran, apuntando a la rotura del cráneo: "A imaxe foi dantesca, o animal acababa de ser asasinado. Aínda estaba quente e sangrando".

Desde la asociación, aclaran que el cable estaba sujeto, a través de un agujero, a una finca privada. "Aquí hai moitas cousas que se afastan dun accidente", profesan, apuntando a una clara intencionalidad.

Varios factores

"Era un animal que non se deixa tocar por ninguén", dijeron, preguntándose "Como conseguiron amarralo sen coñecelo?". Además, por la rapidez de los hechos, sospechan que tenía que ser "alguén que sabía que estaba alí".

"O golpe foi mortal, cunha sangue fría que nunca vira", aclara la voluntaria. "Nós documentamos todo e chamamos ás autoridades. Quedámonos esperando a que chegase a Garda Civil, quen nos tomou declaración e os datos", un tiempo después, llegó Seprona. "Era importante vixiar o corpo, é unha proba clara de maltrato animal", afirma la asociación, quienes pusieron a su nombre la denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Xinzo el pasado domingo al mediodía.