El sonido de la gaita conquistó las calles de Xinzo de Limia

Xinzo de Limia despide hoy su gran fin de semana como capital de la música tradicional con la clausura del VIII Festival Internacional de Bandas de Gaitas “Vila de Xinzo”.

Desde el pasado viernes, la localidad ourensana se ha convertido en un auténtico escaparate de la cultura popular y en el punto de encuentro ineludible para el folclore de Galicia, Asturias y El Bierzo.

El certamen, consolidado como una de las citas culturales más destacadas del verano en A Limia, promueve el intercambio de experiencias entre músicos a través de un lenguaje común centrado en la gaita. El éxito de esta octava edición ha residido en un cartel interterritorial que ha cumplido su premisa de sacar la música a las calles y dejar que el sonido de las gaitas las inunden, creando un ambiente festivo que une generaciones.

El público ha podido disfrutar durante las jornadas del viernes y el sábado de las actuaciones de formaciones de gran prestigio como la Banda Gaites Villaviciosa “El Gaiteru” llegada desde Asturias, la Banda de Gaitas Vega de Espinareda de El Bierzo y la coruñesa Escola de Gaitas de Ortigueira. A ellas se sumaron el talento de la formación ourensana Banda de Gaitas Nova Fronteira y de la anfitriona e impulsora del evento, la Banda de Gaitas Xinzo de Limia.

Tras los primeros conciertos y la animación nocturna de la Charanga Achicoria durante el viernes, la villa vivió ayer su día grande. El Museo Galego do Entroido albergó el acto institucional de todas las bandas, un preámbulo perfecto para el multitudinario desfile que llenó las calles de música.

La intensa tarde dio paso a los conciertos centrales y al broche nocturno del grupo folk BÖJ, encargado de fusionar las raíces tradicionales con sonidos contemporáneos.

Cierre

Para la jornada de hoy el festival reserva sus últimos acordes a modo de despedida. La programación matutina pondrá el cierre definitivo a la cita con un doble concierto. A las 12,45 horas actuará la Escola de Gaitas de Ortigueira, mientras que la Banda de Gaitas Vega de Espinareda tomará el relevo a las 13,30 horas para clausurar un evento que reafirma el compromiso de Xinzo de Limia con la riqueza musical del noroeste peninsular.