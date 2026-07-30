Xinzo estrena nueva travesía con carril bici y zonas verdes

La travesía de Xinzo de Limia cuenta desde ayer con una nueva configuración que cambia la forma de moverse por el municipio. La carretera N-525, a su paso por la localidad, incorpora ahora un carril bici, un recorrido peatonal continuo, más zonas verdes y medidas para reducir la velocidad del tráfico.

La actuación, que ha supuesto una inversión de 4,5 millones de euros, ha permitido reorganizar el espacio disponible entre las edificaciones para dar más protagonismo a peatones y ciclistas, separando los distintos tipos de circulación y creando un entorno más cómodo para los desplazamientos diarios.

Entre las mejoras realizadas se encuentra un nuevo carril bici paralelo a la carretera y un itinerario peatonal que recorre todo el tramo renovado, entre los kilómetros 197 y 200 de la N-525.

También se han creado zonas verdes y se han mejorado espacios de uso público en puntos como el entorno del parque del Pombal y la Plaza Mayor.

El proyecto reorganiza el espacio, separando peatones, ciclistas y vehículos, e incorpora glorietas y pasos elevados

Para conseguir un tráfico más tranquilo, se han construido dos nuevas glorietas y se han adaptado otras dos ya existentes. Además, se han incorporado plataformas elevadas, pasos de peatones sobreelevados y otros elementos para reducir la velocidad de los vehículos.

Las obras también han incluido la renovación de redes de abastecimiento, saneamiento y recogida de aguas pluviales, así como una nueva organización de las zonas de aparcamiento.

La transformación de esta vía busca que la travesía deje de ser únicamente un espacio de paso de vehículos y se convierta en una zona más integrada en la vida diaria de Xinzo de Limia. Los nuevos recorridos permiten conectar diferentes puntos del municipio de una forma más cómoda, favoreciendo los paseos, los desplazamientos en bicicleta y el uso de los espacios públicos.

El objetivo de esta transformación es facilitar los desplazamientos a pie y en bicicleta dentro del casco urbano de Xinzo de Limia, ofreciendo una vía más accesible y pensada para el uso diario de vecinos y visitantes.

La actuación ha sido financiada con fondos europeos NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Tras la finalización de los trabajos, el tramo ha pasado a ser gestionado por el Ayuntamiento de Xinzo de Limia.

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