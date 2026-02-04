La Subdelegación advierte de que si continúa el corte de la A-52 en Xinzo no será posible la celebración de algunos desfiles de Entroido

Estado de la tractorada en la A-52 a su paso por Xinzo de Limia el pasado martes

El corte de la A-52 a la altura de Xinzo de Limia por parte de los representantes del sector primario llega a su séptimo día consecutivo. El bloqueo se produce entre los kilómetros 188 y 193 y a este se le sumaron en los dos últimos días boicots puntuales de los tractoristas en la N-525.

La Subdelegación ha advertido de que, el corte de vías interurbanas, salvo por obras o deficiencias físicas, requiere autorización expresa de la DGT. Explican que, mientras la A-52 esté cortada al tráfico, no será posible autorizar nuevos cortes en vías alternativas, ya que son las que se están usando para canalizar el tráfico desviado de la autovía bloqueada.

En Xinzo, la N-525 actúa como vía principal en estos momentos, lo que, según la Subdelegación, supondría un incremento de 4.000 vehículos diarios adicionales atravesando el municipio. Esta circunstancia sería incompatible con la celebración de desfiles y eventos relacionados con el Entroido que requieran el corte de dicha carretera, por el riesgo para la seguridad vial que supone. También informan de que esta situación podría afectar a otros entroidos de la provincia.

La Subdelegación especifica ademas de que, una vez finalizada la ocupación de la autovía por parte de la tractorada, aún sería necesario que los servicios de Carreteras del Estado analicen el estado de la infraestructura para comprobar que reúne las condiciones adecuadas y garantizar la seguridad de la circulación antes de su reapertura o de autorizar cualquier otro tipo de actividad.

Otro motivo que complica la celebración de eventos de Entroido es la necesidad de destinar patrulla de la Guardia Civil a la regulación del tráfico de las vías afectadas, lo que limita la capacidad operativa para atender a la seguridad de algunos de los eventos programados.