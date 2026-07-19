Xinzo retrasará actuaciones por la final del Mundial

Las fiestas de Santa Mariña de Xinzo de Limia vivieron este sábado una de sus jornadas más importantes. El día comenzó con la alborada y los pasacalles, que anunciaron el día grande de las fiestas.

A lo largo de la mañana tuvo lugar la misa solemne en honor a Santa Mariña, seguida de la procesión por las calles de la localidad, acompañada por autoridades, vecinos y las bandas AMDL y BGX de Xinzo. Ya por la tarde, la programación continuó con actividades de ocio y musicales, destacando la celebración de la Color Party, que volvió a reunir a decenas de personas.

La música en directo es una de las protagonistas en las fiestas de Santa Mariña. | Miguel Ángel

La música siguió siendo la gran protagonista durante la noche con la actuación de A Gramola Tour Life

La música siguió siendo la gran protagonista durante la noche con la actuación de A Gramola Tour Life, antes de que la orquesta portguesa Função Pública pusiera el broche al sábado de las fiestas de Xinzo. Las celebraciones afrontan este domingo su última jornada con un programa pensado de nuevo para todos los públicos. Se desarrollará la disputa del Campeonato de Futbolín, además del espectáculo de Willy Pomper, que llevará a la Praza Maior su conocido show de pompas gigantes, en un espectáculo puramente visual pensado especialmente para los más pequeños.

La gran cita llegará, sin embargo, por la noche, aunque con cambios debido a la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina. Desde la organización se decidió retrasar el inicio de las actuaciones para evitar que coincidieran con el encuentro, facilitando así que el público pueda disfrutar tanto del acontecimiento deportivo del año como de la última noche de fiestas.

De este modo, el primer pase de la orquesta Olympus dará comienzo a las 23.00 horas, mientras que la actuación de Kiko Rivera arrancará a la 01.00 de la madrugada. Posteriormente, Olympus regresará al escenario para ofrecer su segundo pase a las 02.00 horas antes de cerrar con la actuación de Discomóvil Apocalipsis.