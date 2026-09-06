Xinzo exhibe la feria Alimagro toda su riqueza agrícola

La capital limiana dio este sábado el pistoletazo de salida a la edición más ambiciosa de Alimagro, la VII Feira do Agro da Limia, que refuerza el posicionamiento de Xinzo como villa tractora de un sector estratégico para el territorio y la economía local. La gran novedad de la jornada inaugural fue el estreno de Demoalimagro, una demostración práctica desarrollada en las fincas de ensayo del Inorde en Sandiás que trasladó la actividad técnica al terreno de cultivo. Así, agricultores y profesionales del sector pudieron ver trabajar y comparar en condiciones reales tractores, cosechadoras de patata, gradas y equipos de agricultura de precisión de seis empresas.

Apertura del recinto

Tras la exhibición, la programación se trasladó al entorno del Toural y del pabellón de Xinzo, donde tuvo lugar el acto de inauguración con la participación del alcalde, Amador Díaz; el director territorial de la Consellería do Medio Rural, José Antonio Armada; y el diputado provincial José María Lago, acompañados por miembros de la corporación municipal y alcaldes de la comarca, todo ello amenizado por la Agrupación Musical da Limia. Las instalaciones despliegan más de 20.000 metros cuadrados de exposición e integran a más de un centenar de marcas representadas enfocadas en la mecanización, la innovación y los servicios agrarios.

La finca del Inorde acogió la nueva demostración de maquinaria Demoalimagro. | Concello de Xinzo

Tortilla gigante

El otra gran reclamo de la jornada fue la elaboración por la tarde de la tradicional tortilla de patata gigante en la que se emplearon 400 kilos de patata con sello de la IXP Pataca de Galicia, 1.800 huevos, 45 kilos de cebollas y 2,5 kilos de sal. La preparación se demoró un par de horas, y el público asistente esperó pacientemente para degustar el resultado final en una degustación popular masiva en la que se sirvieron centenares de raciones de este icónico plato.

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Última jornada

El recinto ferial de Alimagro abrirá este domingo por último día sus puertas desde las 10,00 horas. Durante la mañana habrá un taller infantil a las 11,30, seguido al mediodía por una degustación popular de pinchos elaborados a base de patata. Por la tarde habrá una nueva sesión de actividades para los más pequeños, antes del cierre de un evento consolidado como punto de encuentro para agricultores, empresas, profesionales y entidades del agro.