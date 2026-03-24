Tres días a base de patata en Xinzo

Xinzo de Limia acogerá durante tres días, 25, 26 y 27, las Xornadas Ruralmente, una iniciativa centrada en el intercambio de conocimiento, la valorización de los productos agroalimentarios y la dinamización del territorio rural.

Bajo el título “Ruralmente. Patata de Galicia”, las jornadas se desarrollarán en la Casa de A Brea, en Piñeira Seca, con un programa que combina actividades formativas con encuentros profesionales sin dejar de lado las visitas al territorio y diferentes propuestas culturales abiertas al público.

El evento, impulsado por el GDR Limia Arnoia, reunirá a especialistas, investigadores, productores y entidades del ámbito rural con el objetivo de reflexionar sobre el papel de los productos de calidad y de las indicaciones geográficas en la economía rural, así como sobre los retos de futuro del sector agroalimentario y un análisis de la comarca.

Las jornadas se desarrollarán a lo largo de tres días, miércoles, jueves y viernes, con un programa diverso que combina formación técnica, divulgación y actividades culturales.

Primeros pasos

Arrancarán mañana miércoles las jornadas con la apertura del espacio y con una sesión de la Escuela de Sarreaus centrada en la alimentación saludable y de proximidad. A lo largo de la mañana se desarrollará asimismo la ponencia “La transformación de la patata”, sin dejar de lado una visita a la empresa Patatas Guays. Por la tarde tendrá lugar la apertura de una exposición fotográfica y una visita a la aldea de Piñeira Seca.

El jueves, destinado a productores de patata bajo IGP, se abordarán diferentes cuestiones relacionadas tanto con la calidad como con la promoción de los productos agroalimentarios. Destaca la conferencia titulada “La importancia de las IGP” así como una sesión sobre comunicación digital en marcas de calidad. La jornada incluirá también la apertura institucional del evento, intervenciones de los grupos de desarrollo rural participantes, un homenaje a Pepe da Droguería y actividades culturales con la Agrupación Musical de Xinzo de Limia y showcooking con Iván Méndez y Gerson Iglesias y el grupo musical ELO.

El tercer día

El viernes 27, abierto al público en general, por la mañana se centrará en el análisis del territorio de A Limia desde diferentes perspectivas. La programación incluye una charla sobre arquitectura tradicional gallega, la evolución del paisaje de A Limia y la presentación de un estudio económico sobre la economía patatera de A Limia realizado por la Universidad de Santiago de Compostela. La jornada de tarde concluirá con la entrega de los Premios Semente, showcooking con Iván Méndez y Gerson Iglesias y un concierto final a cargo del Cuarteto Caramuxo.

Detalla José Manuel Gómez, presidente de la Indicación Xeográfica Protexida Pataca de Galicia (IXP), que “é a primeira vez que estas xornadas teñen lugar na Limia, a pataca supón moito para esta comarca, é sen dúbida o produto estrela. Dos catrocentos cincuenta millóns de quilos que se producen en Galicia, cento vinte, cento trinta saen de aquí. Con iso está todo este sobre a importancia que ten a pataca”.