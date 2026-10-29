Xinzo de Limia llena su biblioteca de actividades

Uno de los grupos participantes en las actividades del Día de las Bibliotecas.

La Biblioteca Municipal Antelana, ubicada en la Casa da Cultura de Xinzo de Limia, ha conmemorado el Día de las Bibliotecas con una programación especial dirigida a cuatro grupos de Educación Primaria del CEIP Carlos Casares.

Las actividades, desarrolladas entre las 09,30 y las 13,00 horas, buscaron acercar este espacio al alumnado y destacar su papel en el fomento de la cultura y la lectura. A través de unidades didácticas interactivas basadas en cuentos infantiles como “El monstruo de colores”, de Anna Llenas, y “Nicolás va a la biblioteca”, editado por Kalandraka, los escolares participaron en propuestas adaptadas a su edad. Las dinámicas combinaron lectura, diálogo e imaginación para establecer una relación cercana con las instalaciones.

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La Concellería de Cultura promovió esta iniciativa para reforzar los vínculos con los centros educativos, consolidando el recinto como un punto de encuentro y convivencia fundamental para crear hábitos lectores desde las etapas más tempranas de la infancia.

Donación

En paralelo a estas jornadas, el fondo bibliográfico municipal se ha ampliado con la donación de dos nuevos libros por parte del escritor limiano Johan Xesús Arias. Estos ejemplares se suman a los títulos del autor que ya se encontraban disponibles en las estanterías de la villa.

Nacido en Xinzo y con trayectoria en docencia y comunicación entre Burdeos y Madrid, Arias cuenta con una obra que abarca novela, relato y teatro en gallego, castellano y francés. Entre sus trabajos destacan obras como “El pacto del olvido” o “Solo Comedia”. El Concello ha agradecido esta aportación que enriquece el patrimonio local y lo pone al alcance de los vecinos.