Xinzo y Verín permanecen casi un día sin internet ni teléfono fijo

Una avería en una troncal, una central a la que se conectan todos los cables de fibra óptica desplegados en una zona, apunta a ser la razón detrás de la caída del servicio de internet y teléfono fijo que registró la operadora R desde el jueves a las 18,15 horas hasta el viernes a las 17,10, y que afectó principalmente a los núcleos urbanos de Xinzo de Limia y Verín, si bien también se han registrado usuarios afectados en otras aldeas de la capital limiana y puntos de concellos de la comarca como Sandiás.

Los clientes de otras compañías que hacen uso de la red de fibra óptica de R también se vieron afectados por el corte. Se trata de las empresas MásMóvil y Orange, así como Vodafone y su filial Lowi. Únicamente Movistar y Digi funcionaron con normalidad al emplear una red distinta. Técnicos de R estuvieron trabajando desde el jueves para resolver la incidencia. Si bien no ha trascendido la causa de la avería, esta podría estar relacionada con las tormentas que se produjeron el jueves.

La red de telefonía y de internet móvil del operador no se vio afectada, por lo que muchos usuarios y comercios se vieron obligados a recurrir a los smartphones como router improvisado para poder trabajar o desarrollar sus tareas.

El Concello de Xinzo, entre los afectados

Uno de los afectados por la incidencia fue el propio Concello de Xinzo, que emplea la red R, y que tuvo que recurrir a los móviles para atender gestiones y realizar trámites. Moncho Gómez, concelleiro de Urbanismo, Infraestruturas, Obras e Mobilidade, afirma que “vímonos afectados pola avaría e a Secretaría estivo usando o móbil cos datos para poder traballar”.

La historia se repitió a lo largo de la tarde del jueves y la jornada del viernes en distintos negocios de las villas limiana y verinense, como librerías, academias, copisterias o tiendas de productos agrícolas. La clínica veterinaria Don Guau, con sucursales en Allariz, Xinzo y Verín, no tuvo internet en sus locales de estas dos últimas villas. Para poder cobrar con el TPV utilizaron los datos móviles, pero no pudieron “procesar pedidos, acceder ás fichas ou consultar prezos de produtos, xa que temos todo na nube a través do ordenador”, comenta uno de sus responsables.

Otro de los problemas más recurrentes es que muchos clientes trataron de ponerse en contacto con los negocios llamando a sus teléfonos fijos, pero sin suerte. Es algo que le sucedió por ejemplo a la Clínica Cemex o a la Farmacia do Pombal, ambas en Xinzo. El Sergas, por su parte, opera con Movistar, por lo que informan de que ningún centro de salud ni el hospital comarcal de Verín se vieron afectados en ningún momento.

Aluvión de visitas a R

Estefanía Barrios, empleada de la tienda R de Xinzo, asegura que ellos también se quedaron internet en el comercio. Nada más perder la conexión se pusieron en contacto con el servicio técnico central de la compañía. Además, asegura que han recibido “moitísimas consultas e visitas de clientes preguntando”.