Adiós a un gran curso

Junio ha llegado y con él se cierra un curso escolar repletos de actuaciones para el cuidado de la casa común. Van ya 28 años de cuidados, y “amenazan” con seguir cuidando nuestro entorno; pero eso será una nueva historia...

Queridos lectores: llega el momento de despedirse hasta después del verano, y queremos hacer balance de todo aquello que hemos plantado y que augura una estupenda cosecha, tanto en saberes como en valores. Muchísimas gracias por vuestra atención y cariño. “El mundo será de aquellos que den a los jóvenes razones para vivir, razones para la esperanza”.

Comenzaba septiembre, la vendimia, realizando la campaña El mar empieza aquí, la Semana Europea de la Movilidad, entrega de material escolar en el centro comercial Ponte Vella a la Fundación Amigos de Galicia, Móllate polos Ríos, Día de la Bici, el Proyecto Libera con 1m2 por las Playas y Mares, y el Día de las Aves.

Octubre, otoñal, se cubrió con el Campeonato de Recogida de Colillas; visitando las zonas arrasadas por los Incendios Forestales (el distrito forestal en Verín, y la BRIF de Laza, y entre colillas y colillas ejercitamos hábitos de vida saludable con balonmano, hockey y brilé. ¡Ah! Y fomentando hábitos lectores con una actividad de liberacion de libros, bookcrossing en Ponte Vella.

El mes de las nieblas, noviembre, trajo colillas y más colillas (El mar empieza aquí) y la entrega de periódicos viejos, Proyecto Zarpas, para entregar en Progape, y como siempre, la actuación estelar de limpieza de Montealegre después de los Magostos.

Quién dijo frío... Diciembre nos regaló el Premio Aproema en Vigo y los primeros trabajos en el huerto escolar de Oira; el Torneo Solidario de Medioambiente de los Derechos Humanos y un Nadal Ambiental. Y le dijimos adiós a 2025.

¡Hola, 2026! Ya es enero y las colillas se recogen a miles. Con tanta, tanta lluvia empezamos a descubrir el Espacio Joven, para el deporte; y como hacía tanto frío, por qué no apadrinar pingüinos en la Antártida.

En el mes del amor, febrero, nos entrevistaron en la radio por cumplir 28 años; repartimos cartas de San Valentín, recogimos colillas y bookcrossing.

Ya estamos en marzo, el tiempo vuela y nos entretuvimos entre colillas, charlas de especies invasoras (plumero de la Pampa), y rendimos homenaje al árbol en su día, con la clásica visita a Palmés.

Llegó la Primavera, abril colillas mil en la Pista Roja, pero también estudiamos la importancia de la apicultura y visitamos en el Campus una interesante exposición sobre el medio ambiente.

Mayo comenzó con viaje a Lugo para conocer su patrimonio cultural y natural, y nos preparamos para el eclipse de agosto con actividades de astronomía, un concurso en Primaria sobre plantas carnívoras y celebramos Red Natura 2000 con el merecido homenaje a la Sobreira del Loña, y bookcrossing a la puerta del colegio.

Huele ya a verano y aparece junio; esto se acaba... Pero tuvimos la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente y el Premio Periodismo en la Escuela, y seguimos recogiendo colillas y fomentando hábitos de vida saludable y volvimos a Palmés...

Y sí, lo sabemos; este guiso puede parecer poco; así que pongámosle más ingredientes. ¿Qué tal todos los lunes del curso escolar recogiendo y clasificando tapones solidarios que Gonzalo ha entregado semanalmente en la nave de Seur? ¿Crees que 10 toneladas de tapones suponen poco trabajo...?

Vale, que sí, que aún no te convence… ¿Y qué tal la retirada de toneladas de pilas usadas en este curso que no hubo la Liga Pilabot? Pues cerca de 10 toneladas recogidas...

Y las colillas no las metemos en los bolsillos, usamos botellas de plástico, reutilizamos 1.200 botellas del alumnado del colegio.

Para terminar, estas actividades llevan sorpresas, algo llamado Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los que destacamos:

ODS 3. Salud y bienestar.

ODS 4. Educación de calidad.

ODS 6. Agua limpia y saneamiento.

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.

ODS 12. Consumo responsable.

ODS 13. Acción por el clima.

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.

ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos.

Agradecimientos al diario La Región, por su atención semanal a las actividades de Ecovigilantes de Ourense, especialmente al Xornal Escolar; a Ecourense por el material recibido para nuestras actuaciones de limpieza; a Sogama, por el constante apoyo recibido y ser un altavoz de Ecovigilantes.

Y un tirón de orejas pero grande a la Consellería de Educación, que nos ha dejado sin los Planes Proxecta tras más de 20 años de realizarlos. Ya no tenemos Clases sen fume, ni Apuntámonos a non beber, ni el Proxecto Ríos, ni Recíclate con Sogama, ni tantos otros...

En fin... Ecovigilantes... ¡Larga vida!