Robótica no Filomena Dato
Robótica no Filomena Dato

Galería | Aulas robóticas que programa o futuro en Barbadás

Xornal Escolar

Nas aulas de Primaria do Filomena Dato, a robótica e a programación desenvolven o pensamento lóxico e as competencias dixitais

O alumnado de Educación Primaria do Filomena Dato de Barbadás mergullouse de cheo no mundo da tecnoloxía grazas á súa participación en diversas actividades de programación e robótica educativa. Esta iniciativa busca achegar as aulas á realidade dixital actual dun xeito totalmente práctico.

A través da resolución de diferentes retos adaptados ás súas idades, os escolares non só aprenden código, senón que desenvolven habilidades clave como o pensamento lóxico, a creatividade e o traballo en equipo. Estas dinámicas converten o proceso de aprendizaxe nun camiño motivador, lúdico e cheo de novos descubrimentos para os rapaces.

Actividad de robótica no colexio Filomena Dato de Barbadás
1/11 Actividad de robótica no colexio Filomena Dato de Barbadás
Actividad de robótica no colexio Filomena Dato de Barbadás
2/11 Actividad de robótica no colexio Filomena Dato de Barbadás
Actividad de robótica no colexio Filomena Dato de Barbadás
3/11 Actividad de robótica no colexio Filomena Dato de Barbadás
Actividad de robótica no colexio Filomena Dato de Barbadás
4/11 Actividad de robótica no colexio Filomena Dato de Barbadás
Actividad de robótica no colexio Filomena Dato de Barbadás
5/11 Actividad de robótica no colexio Filomena Dato de Barbadás
Actividad de robótica no colexio Filomena Dato de Barbadás
6/11 Actividad de robótica no colexio Filomena Dato de Barbadás
Actividad de robótica no colexio Filomena Dato de Barbadás
7/11 Actividad de robótica no colexio Filomena Dato de Barbadás
Actividad de robótica no colexio Filomena Dato de Barbadás
8/11 Actividad de robótica no colexio Filomena Dato de Barbadás
Actividad de robótica no colexio Filomena Dato de Barbadás
9/11 Actividad de robótica no colexio Filomena Dato de Barbadás
Actividad de robótica no colexio Filomena Dato de Barbadás
10/11 Actividad de robótica no colexio Filomena Dato de Barbadás
Actividad de robótica no colexio Filomena Dato de Barbadás
11/11 Actividad de robótica no colexio Filomena Dato de Barbadás

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats