Galería | Aulas robóticas que programa o futuro en Barbadás
Xornal Escolar
Nas aulas de Primaria do Filomena Dato, a robótica e a programación desenvolven o pensamento lóxico e as competencias dixitais
O alumnado de Educación Primaria do Filomena Dato de Barbadás mergullouse de cheo no mundo da tecnoloxía grazas á súa participación en diversas actividades de programación e robótica educativa. Esta iniciativa busca achegar as aulas á realidade dixital actual dun xeito totalmente práctico.
A través da resolución de diferentes retos adaptados ás súas idades, os escolares non só aprenden código, senón que desenvolven habilidades clave como o pensamento lóxico, a creatividade e o traballo en equipo. Estas dinámicas converten o proceso de aprendizaxe nun camiño motivador, lúdico e cheo de novos descubrimentos para os rapaces.
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