Participantes na xornada intercentros do Ribeiro
Participantes na xornada intercentros do Ribeiro

Galería | Convivencia a través do xogo no Ribeiro

Xornal Escolar

O seminario “Convivimos no Ribeiro” reuniu a 400 estudantes de nove centros educativos da comarca

La Región
La Región
Publicado: 10 jun 2026 - 07:00 Actualizado: 10 jun 2026 - 07:00

Ao redor de 400 estudantes procedentes de nove centros educativos de Educación Infantil e Primaria participaron con grande entusiasmo na xornada final do seminario intercentros "Convivimos no Ribeiro", unha iniciativa pedagóxica artellada ao longo de todo o curso escolar no marco do Plan de Formación Permanente do Profesorado, coa coordinación do Centro de Formación e Recursos de Ourense. As comunidades educativas que sumaron esforzos, recursos e ilusión neste proxecto colectivo foron os colexios Otero Novas, Pena Corneira, Emilia Pardo Bazán, CRA Amencer, Plurilingüe de Ribadavia, Carmen García Carrasco, Avión, Quins e Castrelo de Miño.

A actividade supuxo o broche de ouro a un proxecto deseñado arredor de eixes fundamentais como a convivencia, a cooperación, a empatía e o crecemento persoal do alumnado. Deste xeito, a xornada de clausura transformouse nunha intensa experiencia vivencial chea de emocións, retos cooperativos e dinámicas baseadas no xogo para fomentar a autonomía e o intercambio de aprendizaxes.

Por outra banda, as diferentes propostas lúdicas e didácticas que se desenvolveron ao longo do día non só serviron para tecer lazos entre os escolares, senón que tamén se deseñaron co propósito de poñer en valor a enorme riqueza histórica, artística, paisaxística e cultural da contorna do Ribeiro.

Xornada intercentros no Ribeiro
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Xornada intercentros no Ribeiro
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Xornada intercentros no Ribeiro
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Xornada intercentros no Ribeiro
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Xornada intercentros no Ribeiro
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Xornada intercentros no Ribeiro
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Xornada intercentros no Ribeiro
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Xornada intercentros no Ribeiro
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Xornada intercentros no Ribeiro
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Xornada intercentros no Ribeiro
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