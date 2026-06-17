Galería | Graduaciones y emociones en Cardenal Cisneros

El colegio Cardenal Cisneros vivió unas jornadas muy especiales con la celebración de las graduaciones del alumnado de 6º de Educación Infantil, 6º de Educación Primaria y 4º de ESO, tres etapas que llegan a su fin para dar paso a nuevas aventuras educativas y personales. Los actos han estado marcados por la emoción, los recuerdos compartidos y la ilusión por los nuevos caminos que se abren ante nuestros alumnos y alumnas. Familias, profesorado y compañeros acompañaron a los protagonistas en un día lleno de sonrisas, abrazos y alguna que otra lágrima de felicidad. Este año, la celebración tuvo un significado todavía más especial para algunas familias, que vivieron una graduación por partida doble. Felicidades a todos y que continúen su camino con la misma curiosidad, esfuerzo y alegría que han demostrado durante su paso por las aulas.