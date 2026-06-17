Alumnos del colegio Cardenal Cisneros en su graduación
Alumnos del colegio Cardenal Cisneros en su graduación

Galería | Graduaciones y emociones en Cardenal Cisneros

Xornal Escolar

El colegio Cardenal Cisneros vivió unas jornadas muy especiales con la celebración de las graduaciones del alumnado de 6º de Educación Infantil, 6º de Educación Primaria y 4º de ESO, tres etapas que llegan a su fin para dar paso a nuevas aventuras educativas y personales. Los actos han estado marcados por la emoción, los recuerdos compartidos y la ilusión por los nuevos caminos que se abren ante nuestros alumnos y alumnas. Familias, profesorado y compañeros acompañaron a los protagonistas en un día lleno de sonrisas, abrazos y alguna que otra lágrima de felicidad. Este año, la celebración tuvo un significado todavía más especial para algunas familias, que vivieron una graduación por partida doble. Felicidades a todos y que continúen su camino con la misma curiosidad, esfuerzo y alegría que han demostrado durante su paso por las aulas.

Graduación del colegio Cardenal Cisneros
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