Cantabria agudiza la depresión del COB (67-72)

Dicen que el baloncesto es una cuestión de estado psíquico. También que a perro flaco todo son pulgas. El entrenador del COB, Moncho López, definió el momento de ánimo actual de su equipo como “triste” en la previa de su partido contra el Cantabria.

Un rival que se presentó en el Pazo con dos ex del COB, el inagotable Reggie Johnson y el otrora irregular Samu Rodríguez; la versión junior de Yao Ming -el chino de 2,21 metros Jiahao Yu- más el francotirador esloveno Miha Lapornik. Con estos cuatro jugadores en buena sintonía se bastó para cambiar el buen comienzo local, dominar la mayor parte del partido y ganar sin grandes problemas a un rival consumido. Por mucho que el marcador engañe por ajustado.

Cierto fue que el COB empezó bien en todos los aspectos. En tres minutos ganaba 9-0, con Lisboa dirigiendo la nao en plan Magallanes y la tripulación cumpliendo en labores defensivas, fluidez de juego y buenas decisiones. El empate visitante a 9, tres minutos después, fue un primer momento de duda, solventando con cinco puntos seguidos del imprevisible Vrabac y la salida a pista en plan concurso de mates de la pantera Okanu (22-11).

El prometedor primer cuarto -por juego y sensaciones-se prolongó hasta mediado el segundo. En el minuto 15 el equipo de Moncho López casi doblaba en el marcador al Cantabria (30-16), dominando completamente el rebote, agobiando a Johnson -buen trabajo entre Jürgens y Klascheur- y anotando con relativa facilidad, pese al intercambio entre defensas individual y zona del rival.

Segunda parte

Había, sin embargo, una pequeña señal de alarma. El COB no metía un triple -2 de 14 en la primera parte- pese a disponer de buenas posiciones de tiro. Conforme fue avanzando el encuentro, el radio de acción de esta sequía se fue ampliando al resto de campo. Después también a los tiros libres.

Sin perder el buen tono general en defensa, ni la actitud ni las buenas intenciones, lo que el viento se llevó fue su puntería. Lejos, a media distancia y cerca del aro. Como suele suceder en este tipo de situaciones, el error desencadena la desconfianza y la frustración. Como suele suceder en el deporte, el rival huele el miedo y comienza a aprovecharse. El baloncesto que a un equipo le sale con naturalidad al otro se le complica.

Entre los minutos 15 y 30 del partido, el parcial fue de 19-38. El Cantabria recuperó prácticamente la diferencia al final de la primera parte, se adelantó al comienzo del tercer cuarto y ya no miró hacia atrás. Con 7 de 27 en triples y un 41 por ciento en tiros de dos puntos, competir se convirtió en esfuerzo sobrehumano para los cobistas.

Las diferencias visitantes no fueron insalvables. 9 puntos (55-64, minuto 36) fue la máxima ventaja de los de Lolo Encinas. Pero para este COB, en este momento y en este estado, parecieron siempre imposibles. Salvo Lisboa, los locales vieron el aro cuadrado, rectangular. O simplemente, ni lo vieron.

Johnson se desmelenó en el tramo final y Lapornik respondió a los últimos estertores de Lisboa y McDonell. Con Gill y Vrabac negados en el tiro libre, ese COB que Moncho López describía como triste parece sumido en proceso de depresión. En el peor momento y estado para visitar, la próxima semana, la pista de un Obradoiro que vuela hacia la Liga ACB.