Un Cantabria con cromos para aspirar a más se enfrenta al COB

El Cantabria es el peligroso rival que visita este sábado el Pazo en el momento más inestable de la temporada para el COB. Un rival con calidad y pegada para asustar a un Pazo irritado tras el último partido y a un equipo ourensano incómodo por los últimos tropiezos.

Curiosamente, el conjunto cántabro es más irregular, ha invertido más en plantilla y está por debajo en la clasificación, pero las sensaciones parecen peores en el equipo local. Cuestión de prisma, exigencia o mensaje.

Más allá de valoraciones subjetivas, lo indiscutible es el nivel del visitante, tanto en la pista como en el banquillo. Lolo Encinas no necesita presentación en una liga en la que ha aspirado a lo máximo en proyectos anteriores y fue clave para evitar el descalabro la pasada campaña. Tomó el relevo de David Mangas, ahora director deportivo, y juntos configuraron una plantilla con perfil de play off, incluyendo dos ex del COB.

Samu Rodríguez confirma en Torrelavega el nivel mostrado en Ourense y Reggie Johnson sigue siendo un jugador dominante, incluso más que cuando brilló en el Pazo hace casi una década. Es el líder de un equipo que ha ido moviendo piezas con varios jugadores destacados. Addae-Wusu tuvo un papel testimonial, Christian Lutete salió a mitad de temporada y Jassel Pérez fue reclamado por el Granada para subir a la ACB. Después han pasado Devon van Oostrum, Miha Laponik y ahora Daniel Love, siendo el esloveno el más destacado y confirmando el potencial del Cantabria en el mercado.

El gran referente sigue siendo Reggie Johnson, con físico dominante para la liga desde el puesto de base, confianza total y mejora en el tiro exterior, su gran asignatura pendiente durante su carrera.

Por dentro

Otro jugador con pasado ourensano, Jahvaughn Powell, completa el puesto de base junto a un perímetro en el que Diego Alderete y Pablo Hernández aportan físico y experiencia.

En el juego interior, el argentino Bautista Lugarini no terminó de funcionar, el gallego Carlos Taboada tiene un rol secundario y Germine Kande destaca por su potencia física. Pero el más determinante es Jiahao Yu, pívot cedido por el Bilbao Basket, la auténtica torre de la liga (2,21), capaz de dominar cerca del aro y también con amenaza exterior.

Un rival de máxima exigencia para un COB al que históricamente se le atraganta el Cantabria, contra el que ya cayó en la primera vuelta.