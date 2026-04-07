PRIMERA FEB
El COB pide “perdón” y “confianza” al Pazo
PRIMERA FEB
Las dos últimas derrotas han hecho daño al COB, tanto al equipo como a la directiva, pero también a una afición que ve como se escapa una temporada más el sueño de los play off.
El club lo sabe y así lo transmitió en una carta del presidente, Diego Regueira, a los cobistas: “Son consciente de que, nas últimas semanas, non fomos quen de transmitir no campo o compromiso para o que criamos estar preparados”. Y reconocía que quizá el listón se puso demasiado alto: “Pode que fósemos demasiado ambiciosos. Pero os grandes éxitos nunca se acadaron sen ambición”.
Además, Regueira asegura que “tanto o Consello de Administración como eu mesmo estivemos e seguiremos traballando ao máximo. Tede claro que a nosa responsabilidade e implicación son totais” y pedía disculpas “como afeccionado, coñezo de primeira man o que significa este club para a cidade, pero, sobre todo, coñezo o que significa para quen nunca abandona as nosas bancadas. Sinto non ter correspondido á vosa ilusión como debiamos”.
Pide “unidade”, reconoce “o compromiso, profesionalidade e entrega” del equipo y acaba enviando un mensaje de ilusión: “Podo prometer traballo, autocrítica e compromiso. Nunca se me deu ben renderme e non o vou facer agora. Todos os meus esforzos irán destinados a que este club volva ilusionarvos.
