La creatividad y la política

Cuando los electores depositamos nuestros votos, en favor de alguien, no solo lo hacemos con la pretensión de que cumpla con el programa que nos ofrece -eso es lo mínimo-, sino también para que sea imaginativo, creativo y que tenga la voluntad, o el ánimo, de cambiar todo aquello que es mejorable y que beneficia al conjunto de la población. Si permanece inmóvil, acomodado en el puesto sin adoptar medidas que cambien viejas estructuras, que evolucionen al ritmo de los tiempos, esos elegidos no son merecedores de nuestra confianza, ni tampoco de su salario.

La sociedad avanza, los tiempos cambian, la cultura es más universal, la ciencia no se detiene, las nuevas tecnologías son imparables, las conductas sociales se acoplan a todo aquello que les proporciona bienestar.

Si nuestros representantes carecen de la buena intención de seguir al ritmo de una sociedad avanzada y libre, si no ponen toda su voluntad e imaginación para formar nuevas ideas, nuevos proyectos, si no respetan ni escuchan al distinto, no son dignos de continuar en esos puestos que los votantes les confiamos; por tanto, deberían dedicarse a otra cosa.

Nosotros llevamos presentado, reiteradamente, un proyecto de cambio en el mapa municipal obsoleto, caducado, con datos contrastados, para despertar voluntades y así iniciar los pasos para su ejecución. Son ellos los que tienen el poder de hacerlo, habida cuenta que, además de ser una recomendación de la Comisión de la Unión Europea, es reconocido por prestigiosas personalidades y conveniente para mejorar la gestión municipal, beneficiando la economía conjunta y los servicios a la ciudadanía. Son ellos, en definitiva, los que deben escuchar a quienes aportan soluciones que satisfagan y beneficien a la inmensa mayoría de la sociedad. La quietud, el inmovilismo, el no arriesgar, la comodidad, son incompatibles con la dedicación a la política. Necesitamos políticos valientes, empáticos, que sean capaces de pensar más en las personas, en el servicio público y no tanto en sí mismos y en sus intereses políticos. Que escuchen a los electores y contribuyentes (no sólo en elecciones), que sean creativos, innovadores y trabajadores (siempre).

Francisco Domínguez Martínez (Ourense)