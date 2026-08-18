El COB comienza la cuenta atrás

La pretemporada del COB arrancó este lunes oficialmente. La presencia del último fichaje, Marc García, y la llegada al Pazo son las principales novedades de un grupo que llevaba dos semanas trabajando "voluntariamente" e incorporando progresivamente jugadores, pero que desde ahora inicia la cuenta atrás para el inicio de liga, el 26 de septiembre.

"Realmente hay jugadores que llevan dos semanas trabajando, pero hoy (por ayer) hay un pequeño cambio en el estilo de trabajo. No es un entrenamiento cien por cien igual a los anteriores. Aunque seguimos construyendo nuestro baloncesto y hablando de nuestras cosas, ahora desde un punto de vista ya un poco más colectivo, con más feedback enfocados a cómo queremos competir. También con la llegada de nuevos jugadores, que eso sí permite cambiar el chip. Ha llegado Marc García, se incorpora algún júnior más y el grupo es más grande. Da la sensación de que sí, que es el día uno. Nosotros de hecho calificamos las dos primeras semanas como la "menos uno" y la "cero". Esta es nuestra primera semana de trabajo en equipo, sabiendo que aún haremos en el futuro (el 1 de septiembre) una especie de refresh de pretemporada porque se incorporan jugadores muy importantes al equipo como Leimanis y Zidek, y vamos a ver qué pasa con Nicolau", explica Moncho López.

El técnico tiene clara la hoja de ruta: "Hay unos básicos que obviamente quiero alcanzar. Quiero que el equipo acabe la pretemporada y, cuando empiece la competición, maneje con solvencia situaciones de banda y de fondo, que tenga clara la filosofía del juego en transición y que, si el juego se deshace, tengamos claro qué ideas básicas tenemos en medio campo. También estar algo preparados para alguna estrategia defensiva de las que no aparecen en pretemporada. Y desde el punto de vista defensivo, estar por lo menos en ‘los básicos’. Ese es nuestro objetivo claro".

Equipo todavía incompleto

Las ausencias de tres jugadores (Leimanis, Zidek y Nicolau) y cómo afecte a la evolución colectiva es una incógnita que solo se resolverá con el tiempo: "No he trabajado nunca con ellos. Creo que, por la experiencia que tiene Leimanis, quizá no debería ser difícil coger el tren en marcha. En el caso de Zidek, queremos plantearle explotar su versatilidad. Es un jugador que tradicionalmente ha jugado solo de ‘cinco’ y queremos que empiece a jugar minutos de ‘cuatro’. También tengo esa preocupación, hacen falta meses para rendir bien en dos posiciones. A veces hay jugadores que necesitan una temporada entera. Así que le hubiera venido muy bien estar desde la semana menos uno y la cero. Pero lo importante es que están trabajando, están jugando con su selección. El único caso preocupante es el de Nicolau, más que el de estos dos".

Y añade los objetivos de estas dos semanas sin ellos: "En esta primera semana trabajamos sobre todo en nuestro juego en transición y como vamos a tener un partido al final de las dos semanas, pues seguramente ya introduciremos algunas situaciones de saque de fondo y saque de banda en campo de ataque. Desde el punto de vista defensivo, fundamentalmente, la transición defensiva. Es lo que ha sido nuestra seña de identidad estos dos años: rebote de ataque y de ahí empieza nuestro balance defensivo".

Cambian varios jugadores y también lo hará algo del estilo que ha identificado al COB desde la llegada de Moncho López: "Me obligo yo a cambiar. Lo hago cada equis tiempo. Primero porque el equipo no es igual, el baloncesto también tiene una evolución. No va a cambiar la intención de correr, la intención de ser un equipo que juega a pases extra, que mueve el balón, y tampoco va a cambiar la agresividad en el rebote de ataque. Pero si hablamos de conceptos, del tipo de bloqueos que utilizas, sí hemos cambiado. Hemos cambiado mucha nomenclatura, le hemos dado la vuelta a todo. Jugamos 100% diferente. Hay un cambio estratégico que te obliga la propia construcción de la plantilla, la evolución del baloncesto internacional y ver cómo se han construido las plantillas de los contrarios. No nos queremos quedar atrás".