PEÑA OS BOINAS
El COB defiende a su grada de “un grupo moi reducido”
PEÑA OS BOINAS
El Club Ourense Baloncesto hizo público un comunicado en el que recuerda cuáles son las ideas de su proyecto para “crear un fondo de animación detrás dunha das canastras, unha práctica habitual na gran maioría de pavillóns da Primeira FEB e doutras competicións profesionais. O obxectivo desta medida é claro: favorecer unha animación máis organizada, visible e efectiva que axude ao equipo nos momentos importantes do partido”.
Aunque el comunicado no hace referencia a ellos, el motivo son las discrepancias surgidas con la peña Os Boinas desde el principio de temporada, cuando el club les informó de que la zona en la que se han ubicado hasta ahora, la más cara del pabellón, ya no podía tener un precio más reducido ni usar en ella sus habituales bombos.
“Esta decisión responde tamén a criterios de equidade entre socios. Entendemos que os socios que adquiren abonos nas zonas de maior valor deben poder gozar do partido con normalidade, sen teren que convivir con instrumentos de animación como bombos ou megáfonos no seu contorno inmediato”, explica el comunicado.
Además, el club desvela que “a medida foi comunicada antes do inicio da tempada e tratada en varias reunións presenciais coas peñas do club, ás que se lles ofreceron diferentes alternativas. Unha delas aceptou a proposta e integrouse no fondo de animación con normalidade. No caso da outra peña, máis da metade dos seus integrantes aceptaron a proposta do club e reubicáronse noutra zona do pavillón, mentres que un grupo reducido de persoas decidiu non facelo”.
En las últimas jornadas se produjeron distintas discrepancias con los aficionados que se quisieron volver a sentarse en esa zona del pabellón y ublicados tras una pancarta de la peña Os Boinas y el club también se lo hace saber al resto de aficionados: “Lamentablemente, durante o inicio da tempada producíronse varios comportamentos por parte dun número moi reducido de persoas que non respectaron as normas establecidas, introducindo material de animación non autorizado, ocupando localidades asignadas a outros abonados ou empregando megáfonos para realizar descualificacións cara a membros do consello de administración. Estas condutas, ademais de supoñeren unha falta de respecto cara ao club, tamén o son cara ao resto de socios e afeccionados”.
PEÑA OS BOINAS
El COB defiende a su grada de “un grupo moi reducido”
