El COB femenino quiere rematar la faena
PLAY OFF
El COB femenino llega al partido de vuelta por el ascenso con una ventaja de 19 puntos sobre el Artai de Carballo
Como si fuese un único partido. Así afronta el COB sénior femenino la vuelta del play off final por el ascenso a Primera Autonómica ante el Artai de Carballo. Las cobistas se impusieron en el duelo de ida por 19 puntos (69-50), pero no quieren pensar en eso. Buscarán rematar la faena a lo grande en tierras coruñesas. Con la confianza por las nubes, culminar su primer año de existencia con matrícula de honor está más cerca que nunca.
“As xogadoras están moi animadas. O plantexamento do partido é ir a gañar, non é xogar coa vantaxe nin moito menos. Agora xa temos coñecemento do rival, tamén o rival nos coñece, pero agora sabemos cal é o estilo e máis ou menos sabemos cales son as xogadoras clave. Todo pasa por defender, presionar como fixemos outro día e tratar de correr, por un ritmo moi alto para que a nosa rotación consiga cansar o seu equipo e marcharnos”, explica Millán Brea, entrenador del COB.
El Artai tratará de ir a la desesperada, sabiendo que los 19 puntos de desventaja son una distancia considerable. Buscarán quemar sus naves, pero las ourensanas están preparadas para ese guion de partido. Todo tras una semana de trabajo positiva. Las ganas por llegar a la meta no dejan espacio a los nervios en el vestuario cobista. “Non hai para nada confianza e tampouco hai nervios. Estou seguramente máis nervioso eu. Falando con elas e preguntando se están nerviosas, nada, o que están con ganas de xogar o partido e con ganas de gañar non a eliminatoria, o partido e acabar así, que como se ten que acabar”, apunta Brea.
El COB toca el ascenso con la punta de los dedos. Tan solo le falta cerrar la mano para que no se escape. Este sábado de Carballo a Primera Autonómica.
Vila de Noia, 17:30 horas
