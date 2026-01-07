COB-Logrobasket: una Copa para subir el ánimo

El COB cambia de competición y regresa la Copa España en medio de la complicada travesía por el momento más complicado del calendario en la liga. Los ourensanos afrontan en Logroño la última eliminatoria del torneo y se juegan el billete a una Final Four con alicientes de sobra ya solo por disputarla, pero con otros añadidos en función de los rivales e incluso de la sede.

Moncho López ya la puso sobre la mesa como objetivo la temporada de su debut en el Pazo y lo repitió en la actual, pero el listado de rivales que le han tocado en suerte le han allanado todavía más el camino. El último paso tendrán que darlo ante un rival de Segunda FEB, pero con una carga extra por los desplazamientos que está encadenando y, sobre todo, la mental por las cuatro derrotas consecutivas con las que llega.

“El equipo está bien y está mentalizado de que es un partido importante para nosotros. La motivación de querer jugar la Final Four de la Copa nos hace estar alerta y preparados para afrontar un viaje largo y duro y desde el primer balón del partido luchar cada posesión para ganarlo”, decía en la previa de un partido por él marcado en rojo. Y lo dejaba muy claro, una vez más. Para Moncho López aspirar a un título oficial con el COB no es algo menor: “Me vale ganar por uno, ganar es lo más importante. Hemos hablado con el equipo y les hemos dicho que en ningún momento juguemos mirando el marcador y tener una presión extra si en algún momento estamos perdiendo y que se nos venga el mundo encima. No podemos dar por sentado que por jugar contra un rival que juega en una división por debajo de la nuestra las cosas tienen que ser fáciles”.

El rival

Por categoría, el favoritismo es todo para un COB que además se ha mostrado siempre serio en sus partidos, tanto en liga como en Copa. Enfrente, un Logrobasket en el que Borja Areválo y Patrick Spencer, fichado hace unas semanas del Fiwi Palma, son los jugadores con experiencia en Primera FEB. Además, el excobista Manu Vázquez sufrió una lesión a mediados de noviembre que lo tiene fuera de las canchas.

“Ya dije lo mismo en la anterior eliminatoria, lo primero es respetar al contrario y no pensar que por jugar contra un rival de Segunda FEB las cosas van a ser fáciles. Hemos preparado el partido, hemos analizado el rival y tenemos que estar en el campo sabiendo las características individuales de sus jugadores”, avisa Moncho López. Concentración e intensidad serán las claves: “Ser fieles a nuestro estilo de juego, sobre todo defensivamente, desde el salto inicial. En ataque jugar con criterio y adaptarnos a lo que nos podamos encontrar ante un equipo que defiende el pick and roll de una manera muy determinada, que puede ponerse en zona en momentos determinados. Tenemos que estar concentrados y jugar muy duro”.