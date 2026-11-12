El rival de COB: el Caja 87, novato con aroma a clásico

El baloncesto en Sevilla y en Ourense llegó a la ACB a la vez, en 1989. El COB se quedó en la élite una década, pero en la capital hispalense lo hizo 20 años más. El histórico Caja San Fernando, que se creó comprando una plaza de un club madrileño en 1987, fue alternando campañas espectaculares y proyectos plagados de nombres históricos del baloncesto nacional con problemas económicos arrastrados que lo fueron arrinconando hasta el descenso en 2018.

Siempre con un apoyo económico imponente desde Caja San Fernando y Cajasol, el Real Betis tomó el control del club desde 2016 y con esos colores logró dos ascensos más a la ACB, pero el último, en 2025, ya incompleto. Una temporada antes se crea el Caja 87 y el ascenso del verano pasado a Primera FEB les otorga el relevo del baloncesto en una ciudad en la que la canasta estará siempre en un segundo plano, pero con tanto potencial y tradición que es capaz de meter a 5.000 personas en el pabellón desde el primer día.

El sábado llegará al Pazo un club novato, pero con los colores clásicos y el impulso de la historia como avales para volver a pensar en llegar a la élite a medio plazo.

El argentino Juani Díez es el elegido para dirigir a un equipo sobrado de potencial. El técnico, formado en Sevilla y con trayectoria en la selección argentina y en Palma de Mallorca, cuenta con una plantilla en la que siguen varios jugadores del ascenso y reforzado con fichajes de garantías y con experiencia en Primera FEB.

Empezando por dos ex del COB. Aanen Moody fue uno de los fichajes estrella para lograr el ascenso y ahora se reencuentra con Unai Mendikote. Puntería en el americano y físico y consistencia el sestaotarra para una batería exterior interminable. Tanto que el base Josep Franch ya se quedó fuera de la convocatoria en el último partido.

No tiene sitio en una rotación en la que el chileno Nacho Arroyo es el referente y se reparte los minutos con Rafa García, además las combinaciones en las que entren los combos Ezekiel Alley y Kobe Webster. Sergio Cecilia aumenta los centímetros y la amenaza exterior y el fichaje de Beka Burjanadze abre el abanico en el puesto de “3” y de “4” con Nedim Dedovic y el propio Mendikote. Para la zona quedan la contundencia de Adrián Latorre, la eficacia de Ramon Vila y el atleticismo de Izaw Bolavie.

Un equipazo para aspirar al play off y que medirá la progresión de un COB con menos cromos, pero igual de ambicioso.