El COB, con el pasado muy presente

Mismos equipos, distinto escenario. COB y Fuenlabrada vuelven a cruzar sus caminos solo cuatro días después de su batalla en el Pazo, que sonrió a los fuenlabreños en el mano a mano final. Ahora, toca recuperar el duelo aplazado en diciembre, cuando una intoxicación se cebó con los cobistas en Fuenlabrada. Que se disputase antes el de la segunda vuelta que el de la primera es algo made in España.

No pasó tanto tiempo, pero la situación es distinta para ambos. El cuadro ourensano llega con cinco derrotas ligueras en los últimos seis partidos, Copa al margen. El triunfo, de mucho mérito ante el Obradoiro, y partidos dando la cara frente al Palencia o al propio Fuenlabrada, en ambos casos con opciones de triunfo. Pero no hubo premio. Las bajas y un mercado al que le cuesta concretarse han bajado el suflé. Un triunfo esta noche avivaría el fuego nuevamente.

El scouting está fresco para ambos. El COB volverá a tener que multiplicar panes y peces con las ausencias de Carlos Jürgens y Martín Fernández. Cambios de posiciones y controlar las personales para que la manta pueda llegar a todos los sitios. A partir de ahí, las claves están claras. El rebote ofensivo tiene que ser el aliado de los ourensanos. Sus opciones pasarán por el trabajo defensivo, sí, pero en ataque habrá que dar más. Especialmente, los jugadores llamados a llevar el peso en la producción, a los que se les echó de menos hace cuatro días. Avisados de la zona que planteen los madrileños en determinados momentos y digerirla sin atragantamientos, la reconciliación con el triple es necesaria.

Presentes y ausentes

Una de las noticias positivas el sábado fue la buena actuación de Martín Iglesias en el duelo con mayor participación tras superar su larga lesión muscular. La fórmula de los tres pivots le ha sentado bien al COB siempre esta temporada. Forma parte del plan A en la construcción del equipo.

Y siempre habrá opción para sacar un conejo de la chistera. Tanto Moncho López como Iñaki Martín buscarán sorprender en su particular partida de ajedrez pizarra en mano. El encuentro lo pueden disputar los jugadores inscritos en el momento del aplazamiento. Nada cambia en un COB que no movió ficha todavía, pero sí en un Fuenlabrada que no podrá contar con Aurrecoechea, baja sensible de una referencia en el juego interior que ya hizo daño en el Pazo. El resto, conocido. Un rival que no tiene la plantilla más larga de la competición, pero lo que tiene es bueno. Sin la brillantez de otros equipos con el mismo objetivo final, van de menos a más y tratarán de no fallar ante sus aficionados.

Dar ese paso adelante fuera de casa y no quedarse en victorias morales, meta del COB hoy en Fuenlabrada. Saben qué clavijas apretar para hacer daño y en qué no pueden fallar para evitar que este segundo round termine como el primero. Una noche para recuperar las constantes vitales y tomarse una dosis del mejor antídoto para todos los males: las victorias.

Moncho López: “Hay que repetir lo bueno y realizar ajustes”

Moncho López, técnico del COB. | Miguel Ángel

Moncho López, entrenador del COB, analizó este nuevo encuentro ante el Fuenlabrada y destacó que “los jugadores están con muchas ganas de afrontar este segundo partido seguido ante ellos en pocos días”. Hemos analizado bien el anterior duelo y le he transmitido a los jugadores mi satisfacción por las muchas cosas que se hicieron bien, en muchos aspectos fue uno de los mejores partidos del año, pero no ganamos. Y se trata de intentar repetir lo bueno y hacer los ajustes necesarios, a pesar de que tuvimos muy poco tiempo de entrenamiento”.

El preparador cobista confía en las opciones de los suyos, señalando alguna de las claves a tener en cuenta. “Seguimos con el hándicap de tener dos jugadores lesionados, pero la actitud de los jugadores nos ha permitido pensar que llegamos con el partido bien preparado. El sábado nos faltó aportación de jugadores importantes. Los que no están, no están y no perdimos porque faltase Jürgens o Martín Fernández. Así que confiamos en que en este segundo encuentro puedan contribuir en mayor medida”.