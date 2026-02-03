VICTORIAS Y DERROTAS
El COB: Tan cerca y tan lejos
VICTORIAS Y DERROTAS
La doble jornada ante el Fuenlabrada y el partido del sábado ante el Alicante marcará el rumbo de la segunda vuelta del COB. La frontera del play off siempre ronda la mitad de victorias y derrotas y ahora mismo los ourensanos tienen un desfase negativo de dos partidos. Acabar la semana a esa distancia o igualar la balanza los mantendría en la lucha, pero si acaba con siete victorias y once derrotas la clasificación obligará a mirar más para abajo que para arriba.
Así de cerca está el COB de poder aspirar a objetivos ambiciosos como de resignarse a metas más modestas. Ha llegado a un momento clave de la temporada y lo hace en la peor dinámica de resultados y con la plantilla más limitada de efectivos de la categoría.
Hace ya diez días de la lesión de Martín Fernández y casi un mes de la de Carlos Jürgens y la plantilla sigue sin refuerzos que la equilibren y le den un salto de calidad. La derrota ante el Fuenlabrada confirmó los problemas, lógicos, del equipo para seguir compitiendo con el paso de los minutos. La realidad se está imponiendo a los sueños del COB.
