COB: Punto y final en el Paco Paz

El Pazo apaga esta noche las luces de una nueva temporada en la Primera FEB para un COB de aprobado indiscutible, pero todavía asimilando el no haber podido pelear por el autoimpuesto objetivo de los play off de ascenso a la Liga ACB.

El último partido de la temporada servirá para despedir en sociedad a un equipo con muchos más recuerdos positivos que borrones en un Pazo que seguro sabrá reconocérselo cuando vaya a sonar la bocina. Enfrente, un buen ejemplo de que se puede aspirar a más la temporada próxima y también con jugadores que explican la diferencia entre los aspirantes por deseo y los que lo hacen con argumentos. Con individualidades que suben la nota media.

El Oviedo llega a Ourense con la plaza para los play off asegurada y jugándose el factor pista en una lucha a tres bandas con el Gipuzkoa y el Fuenlabrada. Sin importar el puesto final que ocupe, el equipo de Javi Rodríguez es la revelación de la temporada. A méritos, el mejor.

“Hemos hecho las cosas bien, tanto el club como el equipo, y esto que hemos conseguido es el resultado de un buen año y que todavía no ha acabado, porque la semana que viene empieza lo bueno, con los play off, pero para nosotros todo pasa por este partido con Ourense”, decía el entrenador del Oviedo. Y añadía que “una de nuestras virtudes es que nunca miramos contra quién nos enfrenamos, si está arriba o abajo. Creo que hemos competido bien en todos los escenarios y nos jugamos mucho en este partido, aunque más que el factor pista es llegar bien al play off, la semana que viene mejor que la semana pasada”.

Ambición propia

No tiene el COB el mismo prisma. Para los ourensanos no hay más partidos y, por lo tanto, jugarán con menos presión y ambición.

En la primera vuelta el equipo ourensano penalizó por su bajísimo porcentaje en el tiro exterior y acabó perdiendo en un final igualado uno de los partidos que han marcado la frontera entre aspirar al play off o no hacerlo.

No ha cambiado los cromos el Oviedo, pero es un equipo todavía más completo que entonces. El rival del COB ha ido creciendo en confianza y conjunción para ser uno de los equipos más complicados de ganar en esta competición. Tendrán los de Moncho López que intentar contener a una batería exterior con facilidad para generar ventajas y con jugadores con calidad para marcar la diferencia por sí solos. Dentro, el Oviedo no tiene pívot que destaquen tanto, pero sí están completando una temporada sólida y regular toda la liga.

En el otro lado, habrá que ver el día que tienen los ourensanos en el triple, un equipo imposible de pronosticar en esa parcela. Será además la despedida para una buena parte de la plantilla, de un equipo impecable en la implicación hasta el último entrenamiento, pero que no ha sido capaz de competir por el play off en el último tercio de la temporada.