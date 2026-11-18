Si el trabajo dignifica, el COB y el resto de equipos de Primera FEB tienen dignidad para dar y tomar. Aún con el esfuerzo y las heridas del sábado frescas, el cuadro ourensano pasa página para pensar en una Copa España con la quieren seguir brindando. Un esfuerzo extra en la búsqueda de una importante recompensa en forma de prestigio y ambición. Turno para los octavos de final, en los que recibirá, desde las 20:45 horas, al Palmer en el Pazo. Duelo de “primeras” que llegan después de afrontar partidos ligueros de máxima exigencia y con la dosificación de esfuerzos llamando a la puerta. Los ourensanos, que llegaron a la Final Four copera el pasado año, siempre han apostado por este torneo. El mensaje es claro, la Copa no se tira y menos con el factor pista remando a favor.

Con pocos entrenamientos específicos, el COB pretende seguir en la misma línea que le ha llevado a sumar tres victorias seguidas en la liga. Trabajar detalles específicos sobre un Palmer equilibrado centró la atención. La confianza ha subido cuando la enfermería se ha ido vaciando. Con la plantilla al completo, aunque no exenta de problemas, el equipo ourensano ha demostrado que tiene un nivel muy elevado. Para este encuentro, todos tienen el OK médico. Marc García, que apenas pudo jugar ante el Caja 87 tras recibir un golpe en la cabeza, está bien y con ganas de recuperar un peso específico que mostró al principio de curso y los problemas físicos se encargaron de poner en pausa.

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La puesta a punto progresiva de Javi Nicolau aporta más galones en una pintura con alternativas, mientras que el juego exterior cobista tiene muñecas y defensa para adaptarse a lo que demande el encuentro entre dos conjuntos que aún no se enfrentaron en lo que va de temporada.

Enfrente tendrá a un Palmer que se deshizo en la primera ronda de un Zamora que viajó a tierras insulares con muchas ausencias y que llega al Pazo tras sacar un triunfo liguero de valor ante el Albacete para colocarse con el mismo balance que los ourensanos, cinco victorias y tres derrotas. Entre sus filas, destaca el máximo anotador de la Primera FEB, D’Moi Hodge, que promedia 19,4 puntos por encuentro. Además, sobre la marcha, se reforzaron con un Joan Sastre que se ha aburrido de jugar y ser relevante en la Liga ACB, o a hombres que están teniendo impacto como Octavio Brito o la mejor versión de Emil Stoilov.

Armas para dañar, aunque la clave del partido entre dos buenos equipos puede estar en la actitud con la que se afronta. El COB tiene ganas de Copa. Descansar desde las victorias siempre supone un extra y esta noche tienen otra ocasión para prolongar su estado de felicidad.