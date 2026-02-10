El COB: Salvados como si nada

El COB se ilusiona con su primer fichaje en un mercado que a la vez confirma el peldaño económico en el compite en esta categoría. Afinando la puntería porque no tiene munición de sobra.

El Alicante tiene una colección con algunos cromos que en Ourense sonarían a fantasía, pero tras caer en el Pazo ha recurrido de nuevo al talonario para consolidar la ambición de su proyecto. Como antes hicieron el Menorca, el Fuenlabrada o el Cantabria. Todos rivales directos por el play off, aunque seguro que antes de empezar la liga, o incluso con ella en marcha, a muchos les cueste creer que el COB esté metido en esa pelea.

Y lo está, otra vez. De nuevo entraba en las quinielas de los sufridores y no ha hecho envejecer nunca a sus aficionados con el miedo al descenso. ¿Qué mérito tiene eso? El COB de Moncho López volverá a certificar la permanencia sin tener que hacer cálculos por ella, como hacen los notables de la competición. Sin que haya un día para celebrarlo. La campaña pasada se jugó la plaza en el play off en la última jornada y esta va camino de lo mismo con el riesgo de conseguirlo. Como si nada.