El COB, tocados y lesionados

El COB se dejó sus últimas opciones de pelear por el play off de ascenso al caer en el Pazo ante el Cantabria. Los ourensanos confirmaron sus problemas de confianza y de falta de liderazgo en un partido que cayó por su propio peso para los visitantes ante un COB que fue a menos con el paso de los minutos.

Quizá algo también tenga que ver el nivel físico con el que llegan los de Moncho López a este final de temporada. Los dos jugadores que han tenido lesiones importantes, Martín Iglesias y Carlos Jürgens, no han vuelto a mostrar nunca el mismo nivel que tenían antes de parar y otros jugadores han forzado desde hace muchas semanas para apurar las opciones del equipo.

La semana pasada Kingsley Okanu y Diogo Seixas tuvieron molestias, pero jugadores como Isaac Vázquez o Sean McDonnell las arrastran casi de forma permanencia y nunca se han "borrado" para cualquier jornada. Algo muy parecido a Gabe Kalscheur, pero el norteamericano se lesionó en el partido ante el Cantabria y ahora sí que podría ser baja varios partidos. El calendario tampoco ayuda y añade todavía más complejidad al presente del COB.

El detalle

El Palmer perdió un partido clave por la permanencia, pero lo más duro fue la lesion del Phil Scrubb. El alero canadiense iba a ritmo de MVP de la liga y había conseguido recondicir la temporada de su equipo. Sin Scrubb las opciones del Palmer bajan muchos enteros.

¡Qué curioso!

La Segunda FEB decide esta semana qué equipos juegan la final por el ascenso y la igualdad es tanta en el Grupo Oeste que los implicados no dependen de sí mismos.

Bienvenido a la Liga

El debut de Tra Holder con el Obradoiro fue testimonial, pero en un partido de categoría superior. El base estuvo un minuto en pista en la fiesta que se vivió en el Coliseum de A Coruña.