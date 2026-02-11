Un día para abonarse a la ilusión con el COB

La semana pasada el COB visitaba al Fuenlabrada con dudas por la derrota anterior, la plantilla en mínimos y atascado en el mercado. Una semana después juega en la cancha del Cartagena tras ganar al Alicante y demostrarle al Pazo que quiere ser ambicioso toda la temporada, con el fichaje de Adin Vrabac como novedad y, quizá lo más importante, con doce jugadores disponibles por primera vez en más de un mes.

La otra cara de la moneda invita al optimismo en una competición con facilidad para destrozar ese tipo de sensaciones en cualquier jornada. Ese es un buen aviso para los de Moncho López, que llegan con ambición de querer confirmarse como candidatos al play off, pero se miden a un rival que se juega permanencia. En la balanza pesa más el objetivo de los locales, pero también la presión con la que tienen que jugar. “Tenemos que saber que juegan en casa y que ahí han ganado partidos comprometidos. Es un equipo que no se desengancha de los partidos y tenemos que entender que hay que pelear todas las posesiones como si fuesen la última”, avanza Moncho López.

El técnico cobista destaca dos aspectos más de su rival. El primero, su táctica: “Son un equipo que está defendiendo muchos minutos en zona y tenemos que estar preparados para saber compartir el balón y tirar sin miedo. Además, tenemos que ser fieles a otras cosas nuestras que nos han ayudado a ganar otros partidos anteriores”. El segundo, que no se parecen en nada al rival que vino al Pazo en liga y en Copa: “Cartagena ha cambiado a muchos jugadores y algunos con mucho peso en el juego del equipo, como su base, Thomas Webster”.

Félix Alonso

Al frente del Cartagena, un ex cobista. Félix Alonso es el mejor argumento para confiar en un buen final de temporada para el equipo departamental: “Espero que el equipo muestre su mejor versión. Jugamos contra un rival complicado, que tiene muy buen ritmo y con jugadores con mucha capacidad para anotar. Es un equipo muy bien trabajado y tenemos que tener un nivel defensivo alto desde el primer momento”.

Vrabac y Fernández

Moncho López recupera al escolta Martín Fernández, lesionado en el partido de Copa ante el Estudiantes, y hará debutar al ala-pívot bosnio Adin Vrabac: “Es un jugador con mucha experiencia, que ha jugado en muchas ligas y con muchos entrenadores. Normalmente, estos jugadores se adaptan rápido. Ha hecho solo dos entrenamientos, pero hemos podido trabajar con él bastantes cosas. Defensivamente es un jugador con mucho bagaje y le hemos dado algunas ideas de nuestras estrategias. Para mí ya es un jugador más dentro de nuestra rotación y está tan preparado como algunos que llevan ya mucho tiempo jugando con nosotros”.

El escolta Carlos Jürgens es la única baja con la que cuenta el COB, aunque el jugador estonio podría regresar ya la próxima semana al equipo.