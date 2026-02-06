Diego Regueira, presidente del COB: “Si hace falta algún fichaje más podemos hacerlo”
ENTREVISTA EN VÍDEO
El presidente de COB, Diego Regueira, asegura que va “a dar siempre la cara” y que trabajan “cada día para este en play off”
El presidente del COB, Diego Regueira, fue el invitado en el programa Zona COB. Analizado el presente del equipo y del club y explicó el porqué de la ausencia de fichajes hasta este jueves, cuando anunció la llegada del ala-pívot Adin Vrabac.
Las derrotas y las lesiones han generado dudas en el Pazo y complicado el objetivo marcado por el club, los play off: “Soy un novato en mi puesto y es un momento complicado, por los resultados. Sabíamos que podía pasar esto por nuestro presupuesto, pero trabajamos con la pasión y la ilusión para conseguir objetivos por encima de ello. Estamos trabajando cada día por vernos en el play off y luego soñar”.
"Hemos visto múltiples opciones, temporales y no, buscando ese jugador que nos dé un plus"
Regueira explicaba que la ausencia de fichajes no ha tenido que ver con un tema económico ni por falta de ambición: “Llevamos en el mercado desde principios de diciembre. Hemos visto múltiples opciones, temporales y no, buscando ese jugador que nos dé un plus. Estamos trabajando en crear el mejor equipo posible, pero no a costa de cualquier cosa. No estamos parados ni lo vamos a estar nunca”.
“No he rechazado ningún fichaje”
Asegura el presidente que el ideario del club no cambia por los marcadores: “Soy amigo de Diego Ocampo y me dijo, ‘cuanto menos te metas en la parte deportiva mejor te va a ir’. Y así lo hago. No ha venido nadie antes porque no hemos encontrado al jugador o jugadores adecuados. O encontrábamos a gente que nos pedía algo desproporcionado o jugadores temporales que no nos daban un valor añadido”. Pero también dejaba claro que han cometido errores y que han tomado nota de ellos: “Como equipo tenemos carencias. Lo sabemos. Somos un equipo que necesitamos entrenar, necesitamos jugadores para entrenar. Hemos aprendido eso. El año que viene tenemos que cambiarlo, tener vinculaciones y dos o tres jugadores que sirvan para el primer equipo. Vamos a tenerlos. Yo no he rechazado ningún fichaje. Hemos lanzado ofertas y si hace falta algún otro fichaje estamos en situación de poder hacerlo”.
“Asumo toda la responsabilidad”
El COB se ha alejado del play off, pero en los despachos son conscientes de que además puede afectar a todo el trabajo realizado para impulsar el proyecto en otros frentes: “Trabajamos en el área social muchísimo, creamos un equipo femenino, damos un ambiente al Pazo que ha cambiado. No podemos volver a caer y estamos trabajando para que la temporada no acabe mal. Estamos luchando para estar en el play off. No podemos volvernos locos por esta racha, pero tenemos que aprender”.
Es su temporada de debut, pero es contundente cuando dice que “a mí esto no me sobrepasa. Soy consciente de esto y responsable máximo de lo que pasa. Asumo toda la responsabilidad de que el club está bajo mi presidencia. Pero yo no voy a fichar. Eso es un tema de Moncho y Sergio y lo hacen muy bien. Somos conscientes de dónde estamos a nivel económico con respecto a otros equipos. Voy a dar la cara siempre por mi club, también cuando me equivoco. Vamos a seguir trabajando por lo mejor para el club”.
“Moncho quiere entrenar al COB”
“Moncho no tiene que estar en Ourense, quiere estar en Ourense. Moncho quiere ser el entrenador del COB”, dijo el presidente sobre su entrenador, que tiene contrato hasta 2028. También Isaac Vázquez: “Vamos a trabajar para que esté dónde quiera estar. Si tiene una oferta y se quiere ir nosotros nos vamos a ser un problema. Queremos que esté en el COB hasta 2035. Es un jugador imprescindible para el COB del año que viene y para el del 50 aniversario. Otra cosa es que no tenemos dinero para retener a nadie”.
