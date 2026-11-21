Cuando en mayo del 2021, tras varias temporadas rondándolo, el Estudiantes descendió a la LEB Oro, en tierras madrileñas recuperaron el mantra del Atlético a principios de siglo, “un añito en el infierno”. Nada más lejos de la realidad. Por unos motivos u otros, el club está inmerso en su sexto proyecto seguido en la segunda categoría. Entre medias, decepciones, un sinfín de estrellas, entrenadores con fecha de caducidad… Un gigante que ha tenido pies de barro y que vuelve abrazar eso del “esta temporada sí”. Será el rival mañana del COB en un imponente Movistar Arena. Una prueba de nivel para los ourensanos, que se tendrán que enfrentar a mucho y bueno.

Los de Toni Ten, además, han comenzado bien. Presumen de un balance de siete victorias y solo una derrota, la sufrida en Cantabria en la jornada 7. Parecen haber conseguido un mayor equilibrio en una plantilla que años pasados tenía muchas estrellas y poco bloque. Por fuera, perfiles complementarios. Omar Silveiro se ha consolidado como la referencia ofensiva más fiable. Mucha pólvora en sus muñecas. En la posición de base, Zurbriggen y Westermann (que llegó para un rato y se quedará hasta el final) forman una dupla de muchos quilates. Y a toda esa batería exterior hay que sumarle jugadores que serían y han sido referentes en otros equipos de la competición, como Walker, Jiménez, Speight, Munnings o el joven Giovannetti.

Batería interior

Por fuera, la experiencia y el saber hacer de Juampi Vaulett siguen siendo muy importantes. Niang, que tuvo una pasada campaña a medias por lesión, aporta una rotación física, mientras que Aurrecoechea está cogiendo ritmo tras parar en septiembre tras romperse un dedo. Y para fajarse en el meollo de la trinchera llegaron distintos perfiles: la versatilidad del croata Tisma y del estonio Treier, con el poderío físico de Jehyve Floyd, que tiene entre su currículum a equipos como el Panathinaikos o el Fenerbahce.

Una plantilla a la que exigirle el primer puesto, con permiso del otro “coco”, el Gran Canaria, y de un Alicante que no quiere dejar de marcar el ritmo. La presión de un clásico de la ACB que se está convirtiendo en un habitual de la Primera FEB. Luchan contra eso. Demasiados proyectos que se han quedado a las puertas de subirse al ascensor. El COB buscará mañana ponérselo un poco más difícil, sabiendo que para ello tendrá que rozar la perfección.