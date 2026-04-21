Galería | El Pazo aplaudió a un COB que lo dejó todo ante el Palencia

El COB supo recuperar crédito y acabar recibiendo el cariño de su público en un partido serio e intachable en el esfuerzo

El Pazo tachó su penúltima cita de la liga y lo hizo con una entrada de pretemporada y un partido en el que el COB supo ganarse el cariño con un juego muy mejorado respecto a los dos anteriores. Nadie le puso peros a su equipo y el miedo a los pitos terminó con aplausos al esfuerzo y al juego.

Sin la presión de los objetivos, los cobistas demostraron que son mucho mejor equipo que el visto ante el Zamora y el Cantabria, que este mes ha sido un bajón exagerado para un COB notable el resto de la temporada. Confirmó que su problema nunca fue de actitud, quizá todo lo contrario, de exceso de presión y de responsabilidad en una plantilla en la que la experiencia en objetivos ambiciosos son habas contadas. Por ahí tiene que ir el paso adelante, en subir el talento y también el caché de los referentes.

Se escapó la victoria y lo hizo porque enfrente estaba un Palencia muy serio, como toda la temporada, y que además jugó siempre con un nivel de acierto sobresaliente y por momentos pleno. 6 de 6 en triples en el tercer cuarto para poner a prueba el nivel de competitividad de los ourensanos, que nunca bajaron los brazos.

90 puntos y 103 de valoración ante un Palencia que en 2026 solo ha perdido perdió ante el Obradoiro. No llegó para ganar el partido, pero sí para recuperar crédito.

Vienen ahora dos salidas consecutivas (a Menorca y a Melilla) antes de acabar en el Pazo ante el Oviedo en la precuela de la próxima temporada.