Jan Zídek, fue el primer fichaje del mercado cobista: "El COB apostó rápido por mí"

Si eso de “a quien madruga, Dios le ayuda” es cierto, a Jan Zídek le espera una temporada sobresaliente. El interior checo fue el primer fichaje del COB para esta temporada cuando el mercado no se consideraba ni abierto. Hijo y nieto de jugadores con mucha solera, Zídek fue presentado oficialmente en la Pizzería Alameda, patrocinadora del club, que apadrinará también al ala-pívot. “Estoy muy ilusionado. Fiché por el COB al principio del mercado, muy pronto, y eso me hizo sentir muy bien con la decisión porque creo que demuestra la calidad del proyecto. Cuando un equipo apuesta por un jugador tan rápido, significa que tiene una visión clara sobre él y sobre la forma de trabajar. Hemos trabajado bien en pretemporada, generando química tanto dentro como fuera de la pista”.

Los caprichos del calendario hacen que Zídek debute oficialmente con la camiseta cobista ante el Tizona Burgos, equipo en el que jugó la pasada campaña. “Va a ser especial jugar contra personas que conozco muy bien, con las que entrenaba todos los días, y también ante el entrenador que me dirigió durante la temporada. Estoy deseando que llegue el partido y, por supuesto, que lo ganemos”.

Sobre el jugador habló también Moncho López, entrenador del COB, destacando su margen de progresión y su capacidad para hacer daño al rival. “Tiene una capacidad física extraordinaria, sobre todo por su capacidad para mover el cuerpo y por la puntería que tiene, es un excelente tirador. Ya es una realidad en esta categoría y nos ayudará a ser muy competitivos, con un techo que incluso trasciende nuestra realidad”, expresó el preparador.