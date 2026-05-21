Martín Fernández sigue en un COB “que muestra ambición”

El COB sigue sumando cromos a la plantilla. Al fichaje de Jan Zidek le suma ahora la renovación de Martín Fernández, uno de los jugadores que más gustan a la grada del Pazo. “Pasa el tiempo muy rápido. Recuerdo el verano que firmé dos años y ya estamos firmando otra vez. Estoy muy cómodo y muy contento de estar en el COB. Es un club muy profesional y a la vez muy familiar, con muy buenas personas. Además, jugar en Galicia también tira”, decía el jugador tras enviar un mensaje a los aficionados cobistas en las redes sociales anunciando su renovación.

El contrato es por una temporada más y se queda en Ourense para seguir creciendo en una categoría en la que ya conoce cuáles son sus virtudes: “Venía de Segunda FEB y tenía que aclimatarme a la liga. Creo que ya estoy asentado en la categoría y tengo ganas de dar todavía más”. La liga la cerró con casi 8 puntos por partido y con un rol protagonista en muchos encuentros.

La presencia de Moncho López también es un factor clave en su renovación: “Nos exige mucho a todos, pero me han educado en que si una persona gasta su tiempo y su energía en corregirte es porque te valora y le importas. A cualquier corrección o apunte que Moncho o el cuerpo técnico me quiera dar siempre lo voy a aceptar de la mejor manera e intentar aprender lo máximo posible”.

Con él ya son cinco los jugadores con contrato: “El club quiere contar con un bloque, que es algo muy importante y que no muchos equipos consiguen. Es un paso importante. El COB ha entrado bien en el mercado y genera ambición, y no todos los clubes pueden transmitir la misma ambición”.

Además, habló de su nuevo compañero, Jan Zidek: “Es un jugador que me gusta mucho. Puede hacer el cinco y además tiene muy buena mano. Es un perfil que nos puede dar mucho, polivalente. Tiene muy buena pinta”.

López: “Puede ser un nacional determinante dentro de la liga”

Moncho López tenía claro que quería seguir contando con Martín Fernández y reconoce que la renovación del escolta de Vilagarcía lo deja “muy contento”.

El técnico explica que el jugador “nos transmitió también su interés por renovar y por eso creo que se ha llegado a un acuerdo muy rápido. Le transmitimos nuestro interés ya hace mucho, pero nos pidió esperar a terminar la temporada y ahora se ha firmado”.

Para López, este “fichaje” implica “mantener a un jugador que va a suponer la tercera temporada ya conmigo y con una conexión mutua entre el jugador y el entrenador. Está en constante progresión y además es un jugador gallego, que es algo que nos gusta mucho”.

La continuidad de Martín Fernández va clarificando un poco más el puzzle de la plantilla: “Va a tener un rol parecido. Será un jugador que salga muchas veces desde el banquillo con la plantilla que queremos construir, aunque tenga calidad para ser titular. Queremos que nos dé el mismo nivel en generación de puntos y, si es posible, ampliando su gama de recursos. Si a esa capacidad de anotar le añadimos una mejora en la capacidad de pase tendremos a un jugador nacional de los que serán determinantes en la liga”.