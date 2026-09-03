Los médicos Benito Ramos y Luis Rodríguez dejan el COB después de 34 años

Benito Ramos y Luis Rodríguez han sido los médicos del Club Ourense Baloncesto desde 1992, durante los mejores años del club en la Liga ACB. Esta campaña ya no estarán en el extremo del banquillo en los partidos atendiendo a los jugadores, pero sobre todo dejarán el trabajo diario al frente de un equipo médico de élite, reconocido por todos los profesionales que han pasado por el club y reclamado por jugadores de máximo nivel internacional que venían a Ourense a ponerse en sus manos.

Este jueves, ambos han confirmado el cierre de esta etapa mediante un comunicado conjunto.

"Más allá de la asistencia médica y del trabajo desarrollado durante todos estos años, la relación con el COB ha supuesto para nosotros una vinculación personal con la entidad, con su afición y con la propia ciudad de Ourense", señala Benito Ramos, recordando además a compañeros de viaje como Charo, César, Sergio Toba, Moncho, Chema o Toño.

"Después de 34 años, es imposible resumir todo lo vivido. Nos llevamos recuerdos, amistades, experiencias y el orgullo de haber formado parte de un club que tiene algo especial: alma, historia y vida", afirma Luis Rodríguez.

La temporada 2026/2027 será la primera sin ellos en la parcela sanitaria, aunque aseguran que cambiarán el asiento del banquillo por el de la grada.

"La vida está formada por etapas y creemos que ha llegado el momento de cerrar esta. Lo hacemos con agradecimiento, con tranquilidad y con mucho orgullo por todo lo vivido. Nos vamos de los servicios médicos, pero el COB se queda en nosotros. Nos veremos en las gradas para seguir animando, disfrutando y, por supuesto, sufriendo como siempre".