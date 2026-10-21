Moncho López, entrenador del COB: “Para nosotros, la Copa España no es un torneo irrelevante”
COPA ESPAÑA
El técnico del COB analiza el partido ante el Prat y explica que tiene ambición de progresar pese a reconocer el dinamismo ofensivo del rival
Moncho López, entrenador del COB, analizó el partido ante el Prat, en particular, y las ambiciones coperas del grupo en general. “El equipo llega bien al partido, con los condicionantes conocidos. Infelizmente, seguimos sin poder contar con Marc García y ahora se suma la baja de Martín Fernández, pero los que están han trabajado bien, hemos insistido mucho en tener una buena mentalidad en el cambio de competición. Vamos a ver si el mensaje ha calado. Para nosotros la Copa no es una competición irrelevante, tenemos la ambición de progresar y hemos trabajado para ello”, explicó el preparador.
No se fía de un rival que juega en Segunda FEB, pero que tiene en su plantilla a jugadores que conocen categorías superiores: “El Prat es un rival muy bien construido, que físicamente no es inferior a los equipos de Primera FEB si hablamos de tamaño, posiciones o longitud de su plantilla. Incluso con jugadores con mucha experiencia, también en la ACB. He visto cómo juegan y me gustan mucho. A nivel ofensivo hay mucho dinamismo y nos van a generar bastantes problemas tácticos por su forma la forma que tienen de jugar”.
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