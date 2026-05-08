Moncho López, entrenador del COB: “Tenemos que darlo todo para intentar ganar”

El entrenador del COB cuenta con todos los jugadores disponibles para el partido de esta noche en el Pazo ante el Oviedo. Moncho López deja un mensaje claro de “implicación” pese a no tener objetivos clasificatorios, pero el equipo ourensano ya lo dejó claro la jornada pasada ganando en la cancha del Melilla y siendo juez en la lucha por la permanencia.

“El equipo llega con la responsabilidad y el sentimiento de responsabilidad de tener que hacer un buen partido y dejar una buena actuación. Hemos trabajado para intentar ganar a un rival muy bueno y me gustaría que nuestros aficionados saliesen felices por una victoria, pero si no la conseguimos que lo hagan con la tranquilidad de que su equipo ha hecho todo lo posible para lograrla”, decía Moncho López en la previa del último partido de la temporada.

“Jugamos contra un muy buen equipo y un muy buen entrenador”, dice López sobre el Oviedo

El entrenador cobista destacaba la calidad y el nivel de juego del Oviedo: “Vamos a jugar contra un equipo y un entrenador muy buenos y sabemos que nos van a poner en muchas dificultades. Son una de las mejores defensas del campeonato, a todos los niveles: sobre el balón, de ‘pick and roll’ y por conceptos tácticos. También son el mejor rebote defensivo de la liga. Es el equipo que mejor defiende la línea de tres puntos, aunque esa no es nuestra especialidad y espero que seamos capaces de sacar ventajas de otras situaciones de juego”.

Un rival equilibrado

Entre las individualidades, López elogiaba la calidad del perímetro, pero también la consistencia del juego interior ovetense: “Tenemos que defender a un equipo muy bien construido, con muchos manejadores de balón. Duscak, Townes y Parham son muy complicados de defender tanto a campo abierto como a medio campo por las ventajas que generan desde el ‘pick and roll’ y con el tiro de tres. También tienen una batería de hombres grandes que están jugando muy bien. Creo que una de las claves por las que Oviedo está tan arriba en la clasificación es el extraordinario rendimiento de sus hombres grandes”.