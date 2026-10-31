Osvaldas Matulionis, jugador de Fibwi Palma: “No sé ni cuántas veces he jugado contra el COB”

Osvaldas Matulionis llegó a Lleida en 2013 y desde entonces ha jugado 374 partidos en la liga. Excepto una temporada, la 17/18, nunca ha jugado fuera de España en una aventura personal que le permite saludar a amigos en los cuatro puntos cardinales y con una trayectoria deportiva envidiable.

“Mi primer día en España no lo recuerdo, la verdad. Es que pasó mucho tiempo, ¿eh?”, explica uno de los rivales a los que se enfrenta este sábado por la tarde el COB. El motivo de su primer destino sí lo recuerda: “Pasó que tuve que cambiar de agente y justo el nuevo era de España (Guillermo Pascual). Todos sabemos que el baloncesto en España es de nivel top, me ofrecieron venir aquí para intentar subir poco a poco hasta la Liga ACB y acepté. Como un chico de Lituania, ahí entendemos mucho de baloncesto, sabemos que España es el número uno en potencial y me vine enseguida”.

Una cosa es venir y otra quedarse para siempre: “No lo pensé nunca. Obviamente que pensé en un año, dos, tres y ver qué pasa, pero me gustó bastante y entré en un círculo que tampoco quería salir. Al final sigo aquí tras 13 años. Será por algo”. Con 35 ya parece complicado verlo en otro destino: “De vez en cuando lo pienso, pero estoy súper acostumbrado. Ahora que ya sé el idioma es más fácil. Para ir a un sitio nuevo y tener que mostrar de nuevo a la gente que puedes jugar, ganar tu sitio en la liga, en el equipo… Quizá ya quiera algo más tranquilo, ir a un sitio donde te conocen y sentirte bien, no sentirte fuera de tu zona de confort”.

Y queda Matulionis para rato: “Espero que sí. Hasta ahora puedo decir que tengo suerte de no lesionarme y sabiendo cómo va mi cuerpo tres añitos más creo que todavía tengo”.

Relacionado Partido trampa y obligatorio para el COB

Buen embajador de todos los sellos que puede poner en su maleta: “La verdad es que he vivido en sitios muy buenos. En Galicia, Bilbao, Lleida, Alicante, Melilla, ahora en Baleares…”. Pero pedirle que elija supone un problema: “No sé qué decir, es que hay muchos sitios muy buenos en España. Me gustó mucho Bilbao, me gustó mucho A Coruña, Alicante también, Mallorca... En España se vive muy bien en general, en todas partes, pero quizás me llama un poco más el norte, Coruña, Bilbao, por ahí, por esa zona, que no hace tanto calor como aquí. Pero bueno, también me gusta mucho la playa. En Alicante me lo pasé muy bien y aquí también lo estoy”.

Dos clásicos de la liga, Matulionis y el COB, que nunca han cruzado sus caminos: “Negociar no me acuerdo, creo que no. Pero sí alguna vez que mi agente me habló del COB, pero negociar ya hablando en tema de dinero y que faltara la firma, no, eso no”. Sí se han enfrentado en muchas ocasiones: “Muchísimas. No sé ni cuántas veces jugué contra Ourense. El pabellón me gusta mucho, hay siempre un ambiente muy bueno y tuve partidos buenos. Obviamente, tuve también algunos malos, pero muchos muy buenos”. Aunque si tiene que recordar uno, el que destaca fue para olvidar: “Recuerdo el partido cuatro del play off, en Lugo. Quedaban tres minutos, íbamos ganando de seis y un par de fallos nos costaron el partido. Ya casi teníamos billete a la ACB y nos tocó volver a Ourense y ya fue imposible, ya no tuvimos chance”.

Este sábado será uno de los referentes del Fibwi, por juego y por galones: “Tenemos solo una victoria y vamos aprendiendo muchas cosas. Tenemos gente en el equipo que debuta en la liga y todavía nos toca aprender mucho, pero creo que cada día estamos dando pasitos adelante. Contra el Estudiantes tuvimos 32 minutos muy buenos. Sabemos dónde estamos, qué queremos conseguir y solo queda trabajar porque no hay otra manera”.