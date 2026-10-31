Partido trampa y obligatorio para el COB

El inicio de liga y las tomas de contacto van quedando atrás y llegan las primeras jornadas en las que la presión, con mayor o menor intensidad, hace acto de presencia.

En la sexta jornada se encuentran en el Pazo dos equipos con argumentos para pensar en positivo, pero con la mosca detrás de la oreja por la importancia del partido que tienen delante. Por un lado, un COB convencido de su buen juego, pero lastrado por los problemas físicos de las últimas semanas y necesitado de una victoria que rompa la racha de tres derrotas consecutivas con las que llega. Por otro, un Fiwi Palma que compite bien y juega cada vez mejor, pero que solo ha podido ganar un partido. Ninguno llega con miedo, pero el que pierda saldrá con la luz roja ya encendida.

La semana de trabajo en el COB tuvo como noticia destacada la primera sesión con todo el equipo disponible en lo que va de temporada, pero termina con bajas una vez más.

Marc García se incorporó al trabajo con el grupo el martes y volverá a tener minutos después de tres partidos (incluyendo el de Copa) ausente. Lejos todavía de su mejor nivel tras una lesión en la rodilla derecha primero y una muscular después, pero podrá ayudar.

Martín Fernández ya está mucho mejor que en Palencia y Javi Nicolau sigue subiendo marchas para acercarse a su verdadero nivel tras debutar la semana pasada. El escolta gallego intentará prolongar su extraordinario momento de juego y ser uno de los referentes ofensivos del equipo. El pívot es un indiscutible salto de calidad para el juego interior y además permite desplazar a otras posiciones a jugadores como Jan Zídek o Valentino Pinedo. Nicolau apunta a tener hoy un rol más importante que en las dos citas anteriores.

Hasta la sesión de tiro de esta mañana no se sabrá cómo puede utilizar sus cromos Moncho López. El entrenamiento de ayer terminó con susto y las pruebas médicas y las sensaciones con las que se encuentre hoy uno de los referentes del equipo decidirán si ante el Fiwi Palma es el primer partido con las 11 fichas disponibles. Todo apunta a que no será así.

Defensa y continuidad

Con o sin bajas, el COB ha demostrado que tiene calidad y criterio para jugar a un nivel muy alto esta temporada. Mantener el juego mostrado ante el Alicante o el Palencia se antoja clave para sacar el partido de esta tarde y mantenerse en la zona optimista de la clasificación. Ritmo alto, máxima intensidad defensiva y control de las pérdidas de balón son las señas de identidad y las obligaciones a mantener.

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Saber atacar las defensas alternativas, las zonas del rival, también será una de las claves. El Fiwi Palma tiene experiencia y físico para obligar al COB a su mejor versión. Costará contener a Dorde Simeunovic en el puesto de “4” y a Shilo Jackson con los interiores, pero también saber limitar una línea exterior en la que cualquiera de los referentes puede tener día inspirado. Anotadores como Jaume Lobo, Osvaldas Matulionis, Lysander Bracey o el excobista Sergi Huget no necesitan presentación en la liga. Rival incómodo para un COB otra vez limitado, pero con ilusión y argumentos para volver a sumar.